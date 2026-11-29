Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld; 5-tv.ru

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Немецкий генерал курировал военную помощь Украине.

«Ночь не сплю — все о России думаю!» — странное признание сделал будущий глава Бундесвера генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг.

На его внешности не оттоптался только ленивый. Генерал Фройдинг кому-то напоминает Геббельса или даже актера, который изображает Геббельса. При этом не надо его недооценивать, военная разведка за плечами.

Баварец, надел военную форму в 1990 году, в год объединения Германии. Или, точнее, поглощения ГДР. И прошел весь боевой, насколько это возможно было тогда, путь немецкого офицера: «миротворческая» операция в Боснии, затем была миссия в Афганистане, но главная карьерная удача — Фройдинг стал адъютантом министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен. Той самой Урсулы, которая сейчас возглавляет ЕС, а ее бывший адъютант возглавил Бундесвер. Это называется демократия. С начала СВО он курировал всю немецкую помощь Украине. И, что называется, проникся.

Вот еще эпизод от августа 2024 года. Фройдинг стоит у карты с нашей Курской областью и размашисто рисует стрелочками направления украинских ударов, не хватает только свастики с одной стороны и красной звезды с другой.

— В этом наступлении Украина использует технику, которую ей поставили Германия и другие западные партнеры. Не станем ли мы таким образом воюющей стороной?

«Это не немецкая военная техника! Это украинские „Мардeры“! Это украинские „Брэдли“! Это украинские танковые гаубицы „Цезарь“!» — ответил генерал-лейтенант Бундесвера Кристиан Фройдинг.

— То есть поддержка Украины со стороны Германии по-прежнему важна?

«Безусловно! Я считаю, что это наш моральный долг!» — заявил Фройдинг.

Не зря его сравнивают с Геббельсом. Так извернуться — это не наши, это украинские.

Генерал Фройдинг неоднократно выступал за нанесение дальних ракетных ударов вглубь территории потенциального противника. Он же приложил немало усилий, чтобы в Литве, неподалеку от границы, впервые в истории разместилась немецкая бронетанковая бригада. Собственно, его кредо известно, он его и не скрывает: выгодно все, что истощает Россию.

Ради этого он не гнушается поддерживать самых отъявленных головорезов, широко известны его фотографии с боевиками украинских нацбатов. Как не было этих 80 с лишним лет.

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