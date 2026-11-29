Фото, видео: kartageroev.ru; 5-tv.ru

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Осенью 1941 года, когда немецкие войска стояли у стен Москвы, в оккупированной Белоруссии уже действовали целые партизанские районы.

Прославленный режиссер Владимир Бортко снял новый сериал про последние годы Сталина. И такой резонанс поднялся еще до премьеры. Зачастую по классическому сценарию: «Не смотрел, но осуждаю». Сталин был фигурой нестандартной просто потому, что абсолютно нестандартным было само время. И один из таких эпизодов был ровно 85 лет назад.

Итак, осень 1941 года: вермахт оккупировал все западные районы СССР, замкнул кольцо вокруг Ленинграда и стоял у стен Москвы. И в это самое время в глубоком немецком тылу, в Белоруссии, партизанские отряды отбивали целые районы, вычищая и прогоняя и немцев, и полицаев. За эту невероятную дерзость приходилось платить страшную цену — фашистские каратели уничтожали семьи и деревни. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков погрузился в историю.

Конец ноября 1941-го. Гитлеровцы в нескольких десятках километров от Москвы. В Берлине уже празднуют победу. Гитлер обсуждает с соратниками, как лучше сравнять Москву с землей и уничтожить всех жителей.

«В городе была паника, то есть люди пытались бежать и так далее, вывозить свои вещи и так далее. Потом удалось это стабилизировать, эту ситуацию. Был парад на Красной площади. Обстановка была абсолютно спокойная. Выступал Сталин. Так что удалось все это стабилизировать», — рассказал историк спецслужб, писатель Андрей Ведяев.

Через несколько дней, 5 декабря, Красная армия перейдет в контрнаступление. Немецкие войска начнут отбрасывать от столицы. Блицкриг против Советского Союза окончательно провалится.

Еще один серьезный просчет немецкого командования — территории, по которым вермахт прошел катком.

В лесах оккупированной Белоруссии появляется целый город, в который немцы боятся заходить. Все деревни Октябрьского района Полесской области за ноябрь были очищены от полиции и немецких ставленников партизанами. Они в оккупации помогают красноармейцам, восстанавливали советскую власть: здесь издавались газеты, работали школы, подпольный обком. А для связи с большой землей в деревне Поречье даже построили аэродром.

«Первые партизанские отряды появлялись на территории Белорусской ССР буквально с первых же дней. Поначалу они формировались из работников промышленных предприятий. Но затем подключались и другие слои населения. И партизанское движение расширилось, развивалось», — отметил кандидат исторических наук, главный специалист Национального центра исторической памяти при Президенте Российской Федерации Дмитрий Суржик.

В Октябрьском районе, создали один из первых партизанских отрядов «Красный октябрь» через пару дней после начала войны. Командовали им Тихон Бумажков и Федор Павловский — первые партизаны, получившие звания Героев Советского Союза. Они срывали переправы гитлеровцев. Только за первые месяцы немецкого вторжения вывели из строя несколько десятков танков и столько же бронемашин.

«Провели много различных успешных боев, например, таких как бой в деревне Оземля, где помогли партизанам молодые мальчики, маленькие мальчики, Женя Зеленский и Паша Стропко, которые помогли разгромить немецкий штаб», — рассказала научный сотрудник Центра истории культуры Октябрьского района Надежда Нестеренко.

Чуть выше по карте — в Витебских лесах — немцам не давал продыху отряд Батьки Миная — всесоюзного героя Миная Шмырева. Командир стал легендой партизан. Из его личных воспоминаний — фашисты от них выли как волки. Только за лето 1941-го его группа уничтожила несколько десятков танков, мостов, 48 немецких офицеров и одного генерала.

Немцы называли его бандитом номер один, за его голову давали огромные деньги. И предатели нашлись, сдали его детей. Немцы захватили двух его сыновей и двух дочерей. Поставили условия — либо он сдается, либо всех казнят.

«14-го числа февраля месяца они были расстреляны. Перед этим дочь Лиза чудом переправляет записку отцу, в которой она говорит, что папа, ты за нас не волнуйся, к немцам не иди, никого не слушай. Если тебя убьют, папа, то мы ничего не сделаем. Если же нас убьют, то ты за нас отомстишь», — рассказал главный хранитель музейного фонда Витебского областного музея Героя Советского Союза Миная Филипповича Шмырева Денис Яковлев.

После гибели детей Минай Шмырев продолжил борьбу. В апреле 1942-го возглавил первую Белорусскую партизанскую бригаду.

Вместе с частями Красной армии партизаны удерживали 40-километровый разрыв в немецкой линии фронта — знаменитые Витебские, или Суражские, ворота. Через этот коридор на Большую землю переправляли раненых и мирных жителей. В обратном направлении шли оружие, боеприпасы, медикаменты.

При Ставке Верховного главнокомандования 30 мая 1942-года создали Центральный штаб партизанского движения. Его возглавил Пантелеймон Пономаренко. Теперь действия многочисленных партизанских отрядов координировались из единого центра. В сентябре того же года среди партизанских командиров, которых принимал в Кремле Сталин, был и Минай Шмырев.

В 1943-м партизанское движение стало такой силой, что немцы даже не совались в леса. В Белоруссии действовало около 20 крупных партизанских зон. Под их контролем было почти 60 процентов оккупированной территории. А численность бойцов достигла 153 тысяч. В том же Минске гитлеровцы жили как на вулкане. На них постоянно вели охоту.

Выстроенная структура партизан и их связь со Ставкой помогли красноармейцам в операции «Багратион». Разгромить немецкую группу армий «Центр», освободить Беларусь, выйти к границам Восточной Пруссии и к Польше.

Когда немцы стали отступать, партизаны первыми атаковали их гарнизоны и занимали населенные пункты.

«Был образован десятикилометровый прорыв. В народе его называли Рудобельские ворота. Через, так сказать, данные ворота были переброшены боевые припасы, медикаменты и оружие», — рассказала директор Центра истории культуры Октябрьского района Лариса Солович.

После освобождения оккупированных территорий большинство партизан пошли дальше в составе Красной армии на Берлин. А еще, забегая вперед, после войны прекрасно знающие леса партизаны активно боролись с бандподпольем.

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