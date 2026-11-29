Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Эвелина Бледанс назвала победу «слепленной» внешности несправедливой, а Ирина Безрукова и вовсе придумала новый формат состязания.

В эпоху пластической хирургии поклонники конкурсов красоты столкнулись с вопросом: насколько честно соревноваться тем, кто изменил внешность, с теми, кто полагается на природу. Свои варианты решения предложили актрисы Эвелина Бледанс и Ирина Безрукова, а также блогер и ведущая Виолетта Чиковани.

Для Бледанс конкурсы красоты — это воспоминания юности. В прошлом она работала моделью, рекламировала одежду и тоже боролась за короны. По ее словам, это был полезный опыт, например, ее научили важному навыку обмена энергией с залом. Но когда появилась возможность получить актерскую профессию, Бледанс выбрала именно ее.

Сегодняшние состязания артистка оценивает критически. Она описала типичную участницу: грудь, ягодицы, губы и даже скулы у современных участниц нередко «сделаны».

«Просто имеет богатого мужчину, и он ей все это оплачивает. Да, вы правы, это несправедливо, но это реалии сегодняшнего дня. И поэтому да, кто лучше и удачнее себя слепил, тот и победит», — сказала звезда на презентации торта Филиппа Киркорова.

При этом Бледанс напомнила, что в прошлом все было иначе, и девушки показывали только то, что им дала природа. По ее словам, прежние конкурсы были честнее и правильнее, но времена изменились, и образцы достижений пластической хирургии на подиумах стали обычным делом.

Ирина Безрукова предложила разделить участниц на натуральных и измененных

Актриса и телеведущая призвала не спорить о честности, а реформировать формат. По ее мнению, можно проводить отдельные конкурсы для натуральных красавиц и для тех, кто что-то в своей внешности исправил. В последнем случае она предлагает приглашать пластических хирургов, которые проводили бы экспертизу.

«Наверное, это было бы интересно. Даже небольшая неправильность в лице, она может сработать, если есть харизма», — отметила Безрукова.

Блогер и ведущая Виолетта Чиковани заговорила о справедливости иначе. Она вспомнила, как сама проходила кастинг на «Мисс Россия», но ей не хватило роста. Девушка даже пыталась «растянуть» спину, чтобы добрать недостающий сантиметр. Дополнительным препятствием стали татуировки на шее: организаторы предлагали скрыть их косметикой, но она отказалась обманывать аудиторию.

«Хочется убрать блат. Я не уверена, что он существует везде, но я по себе ощущала, что он действительно имеется. И один из самых справедливых проектов — это „Краса студенчества России“, где я была собой», — заявила Чиковани.

По словам блогера, на этом состязании она танцевала, пела, участвовала в постановке из смеси бальных танцев, самбы, ча-ча-ча, пасадобля и танго — в общем, занималась творчеством. О том опыте Виолетта до сих пор хранит светлые воспоминания. Она уверена, что образ победительницы формирует не только внешность.

«Она должна быть идеальной во всем, но она должна быть собой. Не красивой картинкой, у которой есть определенные связи, а просто за свой талант, за умение говорить, за умение подавать людям пример она должна выиграть», — заключила звезда.

Недавно 21-летняя красавица из Тюмени Александра Сташкевич представляла Россию на конкурсе «Мисс Вселенная — 2026» в Пуэрто-Рико, но не вошла в число 30 лучших участниц. Победительницей стала 27-летняя Дженнифер Баррето, представлявшая регион, в котором проходило состязание.

По словам россиянки, болельщики Пуэрто-Рико заглушали объявления других стран, и ей приходилось буквально перекрикивать толпу. При этом сама победительница не поддерживала такое поведение: после выхода за кулисы она извинялась перед остальными участницами за чрезмерно эмоциональную поддержку земляков.

Сташкевич подчеркнула, что не держит зла на Баррето и понимает, как сильно жители острова хотели ее победы. Вылет из соревнования она считает не трагедией, а наоборот, своей личной победой.

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