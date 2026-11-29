Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

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В своей реплике президент Украины видит не оговорку, а симптом куда более глубокой внутренней проблемы.

Популярная среди украинских русофобов угроза «Чемодан, вокзал, Россия» неожиданно заиграла новыми смыслами, когда Зеленский заявил, что он не чемодан и не согласен на предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко «слетать» в Москву на переговоры.

Естественно, такой опытный политик, как белорусский лидер, с чемоданом соседа не сравнивал. И в этой несостыковке, мне кажется, корень проблемы.

У Зеленского, похоже, рефлекс: в любой непонятной ситуации громко говорить, кем он не является. Он явно напрашивается на психоанализ.

Только-только заняв кресло президента Украины, он убеждал избирателей, что он «непрост». Тогда это еще можно было списать на «эстрадное» прошлое — мол, не перестроился, но постепенно становилось понятно, что корни проблемы не в КВН. Специалисты в таких случаях диагноз ставят без колебаний — классическая защитная реакция при попадании в болевую точку.

Зеленский отказывается быть «пассивом», выполняя волю других. Он выдает свой главный внутренний страх — страх разоблачения, что он не на своем месте. Синдром самозванца.

Он доказывал, что не какой-то «простачок-новичок», тогда, когда по факту был новичком. Он отрицал, что ему можно навязать чужое мнение, когда Борис Джонсон заставил Киев воевать. Наконец, он бесконечно мотается по Европам ради подачек и отрицает свою зависимость.

По-настоящему сильным, уверенным в себе лидерам не нужно что-то доказывать. А ему надо. Более того, он называет себя президентом, хотя по закону давно перестал им быть, и считает себя лидером нации, по факту оставаясь актером, который заигрался в очередную, пусть и самую громкую, роль в своей жизни.

Порой сам же выдает себя с головой. В ходе расследования коррупционного «дела Миндича», человека из ближайшего окружения Зеленского, выяснилось, что все обсуждают некоего «Вову», от которого зависели решения и приход средств.

Журналисты наконец решились спросить у Зеленского: не знает ли он, о ком речь? Кем может быть этот «Вова» с пленок? Реакция выдала с головой:.

«Ко мне вопросов нет у силовиков», — заявил он.

Еще раз вопрос:

«Кто бы это мог быть?»

Ответ:

«Ко мне вопросов нет».

Причем к «зрителям», то есть к гражданам Украины, у него вполне потребительское отношение — как к чемоданам.

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