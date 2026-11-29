Фото, видео: © РИА Новости/ Евгений Мессман; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Одновременно в Евросоюзе усиливаются разногласия из-за финансирования Украины и увеличения оборонных расходов.

Морская безопасность стала главной темой недели. В пятницу вечером в Северодвинске подняли Андреевский флаг на новейшем многоцелевом атомном подводном крейсере «Пермь». Субмарина завершила испытания и теперь официально вошла в боевой состав флота. Главная сенсация: это первая подводная лодка в мире, которая получила штатные гиперзвуковые ракеты. «Циркон».

На что способен «Циркон», весь мир уже видел, когда со скоростью молнии они прорывали системы ПВО, оборонявшие Киев. Сами ракеты летят не очень далеко, это не межконтинентальный диапазон.

Но подводная лодка с «Цирконами» может оперировать в любой точке Мирового океана.

«Уже в ближайшее время новый крейсер войдет в состав Тихоокеанского флота, будет нести боевую вахту, защищая морские рубежи и безопасность Отечества, наш Дальний Восток и нашу Арктику, всю Россию», — сказал во время торжественной церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Пермь» Владимир Путин.

Флоту строят еще пять таких же подлодок, как «Пермь», это проект «Ясень-М», также на стапелях два стратегических ракетоносца покрупнее и серия малых дизель-электрических субмарин. Но уже сейчас проектируют контуры будущего флота.

Некогда «владычица морей» Великобритания в этом году списала в утиль саму концепцию классического флота. Лондон отказался от строительства восьми новых эсминцев, десятилетиями они были основой Королевских ВМС. Вместо них обещают построить шесть дешевых «командных судов», чтобы запускать и контролировать воздушные, надводные и подводные беспилотники. «Дрономатки» получаются вместо эсминцев. В Лондоне это называют «революцией в военном деле». Но так ли это? Или причина в безденежье и кадровом голоде? Один эсминец стоит около 2,5 миллиарда фунтов, а «дрононосец» обойдется в десять раз дешевле, примерно в 200 миллионов. К тому же служить некому.

Британское издание The Telegraph приводит данные опроса: половина молодых британцев ни при каких обстоятельствах не готова воевать за свою страну. А вторая половина готова взяться за оружие при определенных условиях либо затруднилась с ответом.

И вот уже впервые со времен холодной войны минобороны Британии разослало повестки 100 тысячам ветеранов из стратегического резерва, зазывая «бывших» солдат на весенние маневры НАТО. Британцы всегда были сильны именно на морях. И всегда промышляли грабежом.

К чему готовятся? И чем занимаются сейчас их подопечные? Правильно, провокациями на морских коммуникациях. Украина при явном содействии «с берега» сначала в нейтральных водах Финского залива атаковала российский сухогруз, к счастью, команда не пострадала, и само судно осталось на плаву. А следом морские дроны атаковали ливийский порт Бенгази, где стояли российские корабли. То есть был удар по нейтральной стране. Это вообще открывает ящик Пандоры. Если не приструнить.

Встал вопрос об ответственности. И понятно, что тут Британия вроде как ни при чем. Ливия? Там сами в шоке. В стране гражданская война. На Балтике? Все активно отнекиваются, мол, не при чем. Но так не бывает.

На неделе Эстония активно готовился к закрытию всех КПП на границе с Россией. Самая дикая картина сейчас на реке Нарве: по одну сторону моста — российский Ивангород, по другую — эстонская Нарва. Тысячи родственников живут на разных берегах, и теперь семьи режут по живому. Глупость несусветная, но политическая русофобия сегодня главная ценность Прибалтики.

Ситуация все больше напоминает театр абсурда. Президент Эстонии, чтобы не забыть русский язык, смотрит по телевизору наш детективный сериал «След». Приятно. В это же время премьер Эстонии побежал в Брюссель с протянутой рукой: мол, все закрыли, компенсируйте потери! Вот только у евроказны уже выстроилась очередь просителей, и первый там Зеленский. Так и что, кому дадут — узнал корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

География их военных учений все ближе к России. Кодовые обозначения все более зловещие. В Литве — «Большой орел», в Эстонии — «Молния». Против кого они опять готовят свои «молниеносные» операции — блицкриги?

«Мы настроены решительно: если потребуется, мы готовы вступить в бой хоть сегодня ночью», — заявил генерал Бундесвера Кристоф Хубер.

Есть в этом что-то исторически тревожное. Учитывая, что на восток Европы вновь стягивают немецкие бригады.

Сам Бундесвер не оставляет двусмысленности в формулировках: «Тренироваться так, как воюем». Впервые дроны-камикадзе, искусственный интеллект для наведения целей; форсирование водных преград Немана — того самого, что берет начало в Белоруссии, а в нижнем течении образует российскую госграницу — в Калининградской области.

«Все происходящее — военная агитация, европейские политики стремятся спровоцировать крупный инцидент, который оправдает конфликт. Очевидно, это будет ошибкой для них», — подчеркнул бывший командующий французским спецназом в структуре НАТО Жак Огар.

В этом один из принципиальных смыслов нового семилетнего бюджета Евросоюза — закрепить военные расходы и помощь вплоть до 2034 года.

Только с политической слаженностью у европейцев все гораздо сложнее. На полигонах наращивают военные приготовления, в Брюсселе пытаются обеспечить этому курсу максимальную финансовую долговечность.

За чей счет обслуживать геополитические амбиции на годы вперед?

«Мы не готовы подписывать бюджет, согласно которому нам придется отдавать больше, чтобы получать меньше. Все просто», — заявила председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони.

Спецсаммит взаимных упреков и раскола — не на словах, а воочию — разошлись не только во взглядах, а буквально по разным кабинетам.

Словакия, Венгрия и Чехия — против очередного кредита для Украины. Болгария согласна финансировать исключительно гражданские нужды. Мерц и воинственный европейский Север, наоборот, требуют радикальной экономии в угоду дальнейшей милитаризации. И чтобы платили все 27 государств.

«Мы должны полностью отразить политику в отношении Украины в европейском бюджете», — заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Что это, если не политическое вымогательство? Снова вопрошает словацкий премьер.

«Если кто-то думает, что я не способен наложить вето на бюджет ЕС, он глубоко ошибается», — заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

В этот раз и Макрона прозвали не иначе как «месье Шантаж». Военные расходы поддерживает, но требует сохранить многомиллиардные субсидии для французских фермеров. Посреди переговоров неожиданно выходит к прессе, вынося внутренние разногласия на публику.

«Если в декабре будут созданы условия для достижения хорошего соглашения, мы его заключим. Но если таких условий не будет, то, на мой взгляд, продолжать эту дискуссию после указанного срока не представляется возможным», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Шантажирует вполне конкретными сроками — грядущих президентских выборов во Франции: хотите бюджет, «защищенный» от таких, как Марин Ле Пен, — успевайте. А чего хотели бы сами избиратели? Ле Пен еще не пришла к власти, а уже становится невольной участницей европейской грызни.

«Нашим руководителям следует заняться оздоровлением экономики, а не пытаться низкими политическими махинациями помешать французскому народу выразить свою волю демократическим путем», — заявила Марин Ле Пен.

Планировали совещаться два дня — не продержались и суток.

«К согласию мы не пришли», — констатировал председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Ни нового кредита Украине, ни бюджета на предстоящие семь лет. Демарш сразу семи государств, включая Германию.

«Работу мы не продолжаем», — заявил канцлер ФРГ Мерц.

Причем у самого Мерца — серьезные проблемы с обоснованием финансовых приоритетов собственного, германского бюджета. В пятницу его все-таки приняли. Но под каким шквалом критики оказалось правительство! И какой поединок оппозиции с Мерцем этому предшествовал — вплоть до политического нокаута.

«Вы хвастаетесь тем, что в бюджете на 2027 год предусмотрено еще 11 миллиардов евро военной помощи Украине. Вы также призываете инвестировать в Украину и ее экономику — в одну из самых коррумпированных стран мира. Чьим канцлером вы вообще являетесь, господин Мерц?» — заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла.

Крупнейший бюджет в послевоенной истории Германии. И ключевое слово — снова «военный», на фоне противостояния с Россией. Хотя, по свежим опросам, немцы недовольны именно такой политикой. И прямо под окнами Бундестага требуют дипломатии. В образах Мерца и Писториуса крушат символические больницу и молодежный центр, водружая новый символ германской власти — золотой танк. А что же говорит Мерц в обоснование? Слова, которые рискуют стать девизом его канцлерства.

«У нас больше нет средств на все», — заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Сокращение социальных расходов, новые налоги, масштабные заимствования. И при этом каждый пятый евро основного бюджета, по оценке ZDF, — на оборону. В Прибалтике — как раз наглядная иллюстрация приоритетных расходов.

«Единственные, кто выигрывает от увеличения бюджета для Украины, — это крупные промышленные концерны, Rheinmetall и Thales», — отметил политолог Эммануэль Леруа.

Для одних — экономия, для других — перспектива многомиллиардных оборонных контрактов, гарантированный портфель заказов на годы вперед. Курс на затяжное противостояние, который по задумке его авторов должен, как минимум политически, пережить даже их самих.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.