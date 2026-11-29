Фото, видео: Reuters/Vladyslav Sodel; 5-tv.ru

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На этом фоне российские войска продолжают атаки по военной инфраструктуре и логистике противника, а среди западных союзников Киева усиливаются разногласия.

Символ недели — вилка для Киева. И в смысле выбора стратегии на будущее, и в смысле реальности: мощный балтийский циклон «Вилка» накрыл добрую половину Восточной Европы. Название циклона оказалось говорящим. Зима пришла по факту, чуть раньше календаря.

В России ее приход был внезапным: гололед, снегопады, на дорогах аварии. Но это, так сказать, бытовые трудности. А застрявшие в сугробах московские роботы-курьеры и вовсе не могут не вызвать улыбку.

А в Киеве каждый сантиметр осадков и каждый градус мороза может стать критичным. Когда на ближайшие дни синоптики обещают «минус», а энергосистема дышит на ладан. Российские ВКС продолжают методично обрубать энергосвязи между отдельными областями Украины, превращая Киев, Днепр, Кривой Рог, Львов в острова. Пока обитаемые острова. Цивилизация — это электричество, насосы и котельные. Нет света, значит, нет цивилизации. За неделю десять групповых и два массированных удара нанесено. Дроны вперемежку со снегом. Из Киева сбежали остатки творческой элиты, даже участница «Евровидения», исполнительница песни «За нами буде перемога», то есть «За нами будет победа».

Мороз — это серьезный фактор, который оказывает сильное влияние на военные конфликты. Это прекрасно понимают и в Европе. Среди спонсоров Киева усиливается разлад из-за того, что все больше стран отказываются далее финансировать Украину. И это тоже развилка истории. Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев следит за обстановкой.

Мосты, подстанции, заводы БПЛА, логистические терминалы. Украинский ВПК разгорается с новой силой. Всего за эту неделю российские войска нанесли два массированных и 12 групповых ударов по объектам Украины, связанным с ВСУ.

География охватывает почти все регионы. Это Киевская область, Одесская, Днепропетровская, Хмельницкая и Николаевская. Районы центральной и западной Украины, где были сосредоточены особо важные объекты военно-промышленных комплексов (ВПК) Украины.

Хмельницкая область. Уничтожены цеха предприятия «Термопласт», где собирали и хранили части ударных БПЛА.

Запорожье. В огне завод «МПКА-Украина», поставляющий для ВСУ электротехническую продукцию. В Днепропетровской области поражены четыре железнодорожных локомотива. Все они перевозили тяжелую технику для ВСУ.

Для львовского авиаремонтного завода, где собирали ударные беспилотники тоже был уготован яркий финал. Был уничтожен еще один склад завода Fire Point, который использовался для хранения дальнобойных дронов и крылатых ракет.

Под огнем и акватория Черного моря в районе Одессы. За неделю поражено 14 сухогрузов, доставлявших на Украину оружие и технику для ВСУ.

Стремительно сокращается и количество мостов на Украине. Все они использовались для переброски частей ВСУ и снабжения боевиков.

Украина постепенно погружается во тьму. Энергетика страны, которая в основном ориентирована на поддержание работы оружейных заводов, держится на генераторах.

«Необходимо продолжать уничтожение инфраструктуры Украины, в первую очередь энергетику. Во вторую очередь — элементы логистики, вокзалы, железнодорожные локомотивы и другие объекты логистического распределения», — пояснил военный эксперт, полковник в отставке Игорь Витюк.

Нарушение логистики в тылу и методичное уничтожение ВПК Украины в первую очередь сказывается на фронте, запуская цепную реакцию проблем для всех подразделений боевиков на всех направлениях.

«Пока еще есть запасы, накоплены оперативно-тактические. И оружие, особенно в городах типа, скажем, Краматорска, Славянска, Дружковки, где они заранее готовились. Ну, это все исчезает очень быстро», — рассказал капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Не менее эффективно сокращает арсенал боевиков российская авиация и артиллерия. Те склады и хранилища, которые боевики пытаются дробить и прятать, выявляет российская разведка и тут же передает координаты боевым расчетам.

Так бойцы 244-й артиллерийской бригады группировки войск «Север» перерезают пути снабжения боевиков.

Сейчас все решает маскировка: чем лучше и глубже подготовлена огневая позиция, тем меньше она заметна для вражеских беспилотников. Вот, например, одну из позиций бойцы копали почти месяц, чтобы добиться нужной высоты с человеческий рост. Промерзшую землю долбили вот ломами.

Расчет один из самых результативных. На счету десятки уничтоженных целей.

«Работали с пяти утра и до пяти вечера. За две недели выпустили 300 снарядов. В один день уничтожили пушку вместе с расчетом, колонну наемников», — сообщил командир орудия с позывным «Хома».

Огневая поддержка сейчас нужна российской пехоте, которая, постепенно прорывая оборону боевиков, продвигается вдоль трассы Москва — Харьков, где российские штурмовые подразделения активно продвигаются к селу Новая Казачья и ведут ожесточенные бои за населенный пункт Цуповка.

Есть продвижение на участках фронта Славянско-Краматорской агломерации, последней крепости Донбасса. На Запорожье российские войска вплотную подходят к Орехову. ВСУ несут огромные потери. Это сотни боевиков каждый день.

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