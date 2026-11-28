Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Мужчина из Нидерландов выступал на митинге правых экстремистов с восхвалением нацистского режима и теперь должен выплатить штраф.

В Германии вынесли приговор мужчине, известному как двойник Адольфа Гитлера. Суд назначил ему восемь месяцев лишения свободы условно за прославление нацизма и разжигание ненависти. Об этом 27 ноября сообщила газета Westfälische Nachrichten.

Фигурантом дела стал гражданин Нидерландов Стефан Вийкамп. Поводом для разбирательства послужили его выступления на демонстрации правых экстремистов в июле 2025 года. Во время акции мужчина восхвалял Адольфа Гитлера и нацистский режим.

Помимо условного срока, Вийкамп обязан выплатить штраф в размере тысячи евро и покрыть судебные издержки.

Как отмечает издание, мужчина давно участвует в акциях немецких и нидерландских ультраправых движений. В 2017 году он даже вошел в федеральное руководство неонацистской партии «Правые», которая впоследствии была распущена.

Ранее сообщалось, что в нескольких европейских странах журналисты раскрыли деятельность закрытых неонацистских сообществ, маскирующихся под спортивные клубы Active Club. Участники таких объединений проводят тренировки по единоборствам, вербуют новых сторонников и открыто демонстрируют приверженность идеологии Адольфа Гитлера. В ходе расследования журналистам удалось попасть на вечеринку в честь дня рождения нацистского лидера, где участники сжигали книги на иврите.

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