«К стремянке не пускают»: беременная Макеева призвала не волноваться за нее
Анастасия Макеева: муж не разрешает мне заниматься опасным ремонтом
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Актриса помогает мужу с ремонтом будущего дома.
Актриса Анастасия Макеева призвала фанатов не переживать за ее живот — ранее многие подписчики выказали тревогу по поводу того, что беременная артистка помогает мужу с ремонтом. Успокоительный пост для поклонников Макеева опубликовала в соцсети.
«Друзья, мне так приятно ваше искреннее беспокойство! Вы переживаете, чтобы я не дышала пылью, не вдыхала запах краски, не поднималась на стремянку, советуете нанять рабочих. Отвечаю на ваши вопросы: я окружена заботой и нахожусь под защитой своего любимого мужа!», — заявила она.
По словам Макеевой, сейчас у них с супругом действительно много хлопот, ведь пара активно готовится к пополнению. Однако артистку уже практически не подпускают к серьезной работе, поэтому во время ремонта ей достаются лишь самые простые задачи, которые можно выполнять на уровне пола.
«Сейчас меня уже не то что к стремянке — вообще мало к чему подпускают! Поэтому моя зона деятельности преимущественно на уровне пола», — пошутила она.
Актриса также поблагодарила друзей, которые не остаются в стороне и помогают семье справляться с делами.
Ранее Макеева вместе с супругом, бизнесменом Романом Мальковым решила переехать за город, чтобы встретить долгожданного малыша в новом доме. Будущим родителям предстоит немало рабочих задач: покрасить стены, заменить полы и обустроить детскую комнату.
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