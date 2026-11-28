Бывший парень звезды «Крика» Панеттьери не может смириться с ее смертью

Фото: www.globallookpress.com/Lev Radin

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Хайден Панеттьери умерла от передозировки наркотиков 16 августа.

Бывший возлюбленный актрисы Хайден Панеттьери, актер Брайан Хикерсон тяжело переживает ее смерть. Мужчина до сих пор не может оправиться от случившегося и испытывает глубокое эмоциональное потрясение. Об этом его брат Зак Хикерсон сообщил в интервью TMZ.

По словам Зака, после трагедии Брайан оказался совершенно подавлен. Он не только потерял близкого человека, но и столкнулся с необходимостью заново строить жизнь, в которой больше нет Хайден.

«Он подавлен, убит горем и растерян», — так Зак описал состояние брата.

Брайану приходится постепенно осознавать, что любимая женщина больше не вернется. Сам Зак на протяжении примерно двух месяцев старался находиться рядом с братом и поддерживать его. Однако со временем понял, что хотя и погрузился в чужое горе с головой, так и не дал брату возможности самому пережить потерю.

Несколько недель назад мужчина уехал из Южной Каролины, поэтому точно сказать, как Брайан чувствует себя сейчас, он не может. Но, по его словам, брат все еще пытается справиться с болью.

Незадолго до смерти Панеттьери готовилась отметить свой день рождения вместе с Хикерсоном. В последнее утро своей жизни 36-летняя актриса наносила макияж и собиралась на праздник. Тогда никто из близких даже не подозревал, что видит ее живой в последний раз.

Спустя несколько часов Брайан и его брат Зак обнаружили Хайден без сознания в гостиной. Спасти артистку не удалось. Причиной смерти стала передозировка наркотиков. Многие знакомые Панеттьери обвинили в случившемся Хикерсона, однако официально его причастность не подтверждена.

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