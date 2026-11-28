Индиец возмутился шутке о собственной смерти и был убит друзьями

Фото: legion-media/Newscom

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Пятеро приятелей набросились на 32-летнего знакомого после ссоры в групповом чате.

Безобидная, как казалось участникам переписки, шутка обернулась кровавой расправой. В Индии пятерых мужчин задержали по подозрению в убийстве знакомого, который возмутился публикацией собственной фотографии с надписью «Покойся с миром». Об этом 28 ноября сообщила газета The Times of India со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла в городе Лудхиана штата Пенджаб. Жертвой нападения стал 32-летний Хани Бансал, работавший на трикотажном производстве. Друзья знали его по прозвищу Каллу.

Конфликт начался в групповом чате. Кто-то из участников разместил фотографию Бансала с надписью RIP — сокращением от английского выражения «Покойся с миром». Мужчина воспринял публикацию как оскорбление и вступил в перепалку с приятелями.

После телефонных разговоров знакомым удалось ненадолго уладить разногласия, однако к вечеру конфликт разгорелся с новой силой.

Друзья приехали на встречу, но их ждали с ножами

Ночью мужчины договорились встретиться в районе Биндра-Колони, чтобы выяснить отношения лично.

Бансал приехал туда на мотоцикле вместе с приятелем Паваном Кумаром. Однако, по данным следствия, пятеро подозреваемых уже поджидали их с ножами.

Мужчины набросились на знакомых и нанесли им множественные ранения. Услышав шум, местные жители выбежали на улицу, после чего нападавшие скрылись.

Обоих пострадавших доставили в больницу. Однако спасти Бансала не удалось. Его товарищ Паван Кумар находится в критическом состоянии.

Что объяснили задержанные

Полицейские задержали пятерых подозреваемых. Во время допроса мужчины заявили, что первоначально публикация фотографии с надписью о смерти была задумана как шутка.

Однако затем последовали оскорбления, взаимные претензии и новые ссоры, которые, по версии задержанных, в итоге привели к нападению.

Теперь обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

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