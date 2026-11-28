Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

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Артист подчеркнул, что не собирается ограничивать свои сценические эксперименты.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, считает заказной шумиху вокруг своего скандального выступления в Кремле. В беседе с 5-tv.ru певец заявил, что недовольство раздувают преимущественно те, кто не видел концерт своими глазами.

Поводом для бурных обсуждений стал эпизод юбилейного шоу артиста, прошедшего 22 ноября. Дронов опустился на колени перед гитаристом и попытался лизнуть его инструмент. Кадры быстро разлетелись по соцсетям и вызвали неоднозначную реакцию.

Еще одной неожиданностью вечера стал новый сценический образ — вместо сожженных в печке кожаных штанов певец появился в узких джинсах со светящимся триколором вдоль правой ноги. На левой штанине красовалась прорезь, которую артист назвал «окном в мир ваших фантазий».

«Зрители, кто был в Кремле, все шесть тысяч людей, остались довольны. Пишут негатив те, кто не был на этом концерте, вот в чем дело. И они разгоняют. Ну, очевидно, что это заказная история, и мы прорабатываем эту тему и уже практически выяснили заказчика напрямую», — заявил исполнитель.

Кроме того, по мнению SHAMAN, критики не учитывают, что каждое его выступление — это отдельная история, в которой он перевоплощается в определенного героя. Артист подчеркнул, что не собирается ограничивать себя одним музыкальным направлением.

«Мне всегда именно хотелось развиваться в разных жанрах, в разных. Я не могу себе отказать. Я люблю и рок музыку, и эстраду, и патриотическое направление. Для меня песня — это моноспектакль. Это делает тебя универсальным артистом. Мне всегда хотелось развивать себя в разных жанрах», — объяснил Дронов.

После юбилейного концерта SHAMAN на него пожаловались в Следственный комитет и Роскомнадзор — одна из зрительниц сочла эпизод с гитарой неподобающим для сцены Кремлевского дворца. При этом публика увидела лишь несколько секунд большого шоу, над которым SHAMAN, по его словам, работал более полугода. По мнению Дронова, некоторые ограниченные критики просто привыкли воспринимать его исключительно как исполнителя патриотических песен и оказались не готовы к смелым экспериментам.

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