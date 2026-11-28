Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Издательство решило отказаться от текста писательницы в обновленном издании об истории поклонников знаменитой саги.

Предисловие британской писательницы Джоан Роулинг исключили из новой версии книги Harry: A History, посвященной истории фанатского сообщества «Гарри Поттера». Об этом 28 ноября сообщила автор издания Мелисса Анелли, ее слова приводит Collider.

По словам Анелли, инициатива исходила от редактора издательства Gallery Books. Она предложила отказаться от вступительного текста Роулинг при подготовке обновленной версии книги.

«Она сказала: "Мы хотим убрать предисловие Джоан Роулинг. Мы хотим разобраться со всем этим напрямую"», — рассказала писательница.

Анелли призналась, что первоначально ожидала самостоятельно решать вопрос с участием Роулинг в новом издании. Однако позиция издательства оказалась иной.

Как объяснила автор, идея возникла после того, как редактор обнаружила в офисном шкафу экземпляр первого издания книги, выпущенного в 2008 году. После этого она связалась с Анелли и предложила пересмотреть содержание предисловия.

При этом решение издательства, по словам писательницы, не означает отказа от истории книги. Напротив, в Gallery Books сочли важным сохранить связь с прошлым, одновременно переосмыслив его с учетом современных реалий.

Обновленное издание посвящено истории поклонников вселенной Гарри Поттера, а первоначальная версия вышла еще в 2008 году с предисловием создательницы знаменитой книжной серии.

Ранее активисты выступили против рождественского оформления Оксфорд-стрит в Лондоне в стиле «Гарри Поттера». Они направили мэру города Садику Хану около 10 тысяч электронных писем с требованием отказаться от украшений, связанных с творчеством Джоан Роулинг.

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