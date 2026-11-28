Фото: yanao.ru

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Характер обвинения неизвестен.

Бывшего заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александра Емельянова отправили под арест. Это следует из информации сайта Коломенского городского суда Московской области.

Емельянов занимал пост заместителя губернатора ЯНАО с сентября 2023 года. В региональном правительстве он отвечал за строительную отрасль. В августе 2026 года чиновник неожиданно покинул должность, подав заявление об увольнении по собственному желанию.

Отставка произошла за несколько дней до начала ежегодной поездки губернатора Дмитрия Артюхова по региону. Тогда в политических кругах ее связывали с накопившимися проблемами в строительной сфере, однако официально подобные причины не назывались.

Ранее появились новые детали в рамках резонансного расследования дела губернатора Мурманской области Андрея Чибиса — выяснились подробности возможных нарушений при реализации крупных строительных проектов. Речь шла о миллиардных авансах, перечисленных подрядчикам, и объектах, строительство которых так и не было завершено в установленные сроки.

По данным следствия, бюджетные средства могли расходоваться с нарушениями. В рамках уголовного дела правоохранители также проверяли действия чиновников, отвечавших за реализацию строительных контрактов.

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