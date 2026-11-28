Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Конфликт вспыхнул во время футбольного матча «Торпедо» — «СКА-Хабаровск».

Массовая потасовка на футбольном матче в Москве обернулась задержанием десятков болельщиков. После игры между столичным «Торпедо» и «СКА-Хабаровском» сотрудники полиции задержали 74 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

«Всего за правонарушения на стадионе и прилегающей к нему территории были задержаны и привлечены к административной ответственности 74 человека», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

По предварительным данным, непосредственно в драке участвовали более 20 человек. Полицейские продолжают проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и определить участников конфликта.

Ранее в Рязани празднование финала чемпионата мира по футболу закончилось дракой между болельщиками сборных Испании и Аргентины. Конфликт произошел в одном из баров после завершения матча.

Мужчина, поддерживавший испанскую команду, начал оскорблять болельщицу Аргентины. Девушка не выдержала и ударила его по лицу, после чего тот ответил ей ударом и разбил нос. Пострадавшей диагностировали ушиб спинки носа и мягких тканей лица.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.