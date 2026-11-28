Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

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Кто же стал избранником девушки?

Солист группы «Корни» Александр Бердников готовится стать тестем. Его старшая дочь Милана решила выйти замуж в 16 лет. О предстоящем семейном торжестве певец сообщил на премьере фильма «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора», его процитировал StarHit.

На красную дорожку артист пришел вместе с женой Ольгой и тремя младшими детьми. Когда журналисты поинтересовались, почему с ними нет Миланы, родители признались, что девушка занята приятными хлопотами — выбирает свадебное платье.

Будущего зятя Бердников знает уже много лет — молодой человек вырос буквально на глазах у певца, ведь его родители давно дружат со звездной семьей.

«Это сын наших друзей, они общались с детства, ну и так сложилось, что теперь женятся», — поделился артист.

Причины столь раннего замужества дочери певец раскрывать не стал. Не определились семьи и с тем, кто возьмет на себя основные расходы на праздник. Однако Бердников дал понять, что оплачивать торжество, скорее всего, придется родителям жениха и невесты.

Сам Александр Бердников в прошлом тоже не стал долго откладывать свадьбу с любимой. С будущей супругой Ольгой он познакомился в Ростове-на-Дону и почти сразу понял, что встретил свою судьбу — уже через два месяца влюбленные сыграли свадьбу в Москве.

Причем торжество получилось совсем не таким, как принято в большой цыганской семье артиста. Вместо шумного праздника с многочисленными гостями молодожены выбрали более скромную церемонию. С тех пор Александр и Ольга вместе воспитывают четверых детей

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