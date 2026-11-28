Супруги, идущие пешком из Москвы через всю Россию, дошли до ЕАО

Фото: Вконтакте/Пешком через Россию | Москва -> Владивосток/familywalk

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Свое необычное путешествие они начали 19 января 2026 года.

Супруги Тамара Погосян и Павел Шабалин, которые идут пешком из Москвы во Владивосток, дошли до Еврейской автономной области. На это ушло 310 дней, сообщили они на своей странице в соцсети.

«Чтобы дойти пешком до Еврейской автономной области из Москвы, нам понадобилось 310 дней», — заявили они в публикации.

К посту Погосян и Шабалин приложили фото, на котором они позируют рядом с дорожным знаком.

Павел Шабалин и Тамара Погосян отправились в необычное путешествие 19 января 2026 года. Супруги вышли с Красной площади в Москве и решили пешком добраться до Владивостока, чтобы увидеть страну своими глазами и познакомиться с людьми из разных уголков России.

По дороге путешественники останавливаются в небольших городах и поселках, а на ночлег их нередко приглашают местные жители. Те не только предоставляют путникам крышу над головой, но и угощают едой.

Ранее британский путешественник Карл Бушби совершил первое пешее кругосветное путешествие. Свой невероятный путь он начал еще в 1998 году в Чили, поставив перед собой цель стать первым человеком, который обошел мир пешком.

Его арестовывали на границах, он переплывал водоемы и пробирался сквозь джунгли — за годы странствий Бушби преодолел тысячи километров, столкнулся с опасностями и побывал в самых разных уголках планеты, после чего вернулся в родной город Халл.

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