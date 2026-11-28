Фото: Фото из семейного архива А. Каневского

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Он был старшим братом заслуженного артиста РСФСР Леонида Каневского.

В Израиле умер писатель, поэт, драматург и сценарист Александр Каневский. Ему было 93 года. О смерти литератора сообщил «9 канал» Израиля.

Каневский был одним из авторов юмористических произведений, хорошо знакомых советским зрителям. Он писал тексты для знаменитого эстрадного дуэта Юрия Тимошенко и Ефима Березина, выступавших под сценическими именами Тарапунька и Штепсель. Также он сотрудничал с популярной телепередачей «Кабачок „13 стульев“».

В 1991 году писатель переехал в Израиль, где продолжил заниматься литературой и издательским делом. За свою творческую жизнь Каневский написал более 20 повестей, сборников рассказов, пьес и репортажей.

Александр Каневский был старшим братом заслуженного артиста РСФСР Леонида Каневского, известного по сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи» и программе «Следствие вели…».

Сам Леонид Каневский ранее неожиданно стал знаменитостью в Южной Корее. Местные художники начали создавать забавные рисунки с изображением актера, а пользователи соцсетей превратили их в мемы. Сам артист узнал о своей популярности от дочери Натальи. Неожиданное внимание поклонников его удивило и тронуло.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.