Фото, видео: 5-tv.ru

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Женщину отправили под стражу на два месяца после гибели ребенка, которого, по версии следствия, родители лишили полноценного питания.

Вологодский городской суд заключил под стражу мать пятилетней девочки, умершей от истощения. Женщина пробудет в СИЗО два месяца. Об этом 28 ноября сообщил корреспондент 5-tv.ru.

Трагедия произошла 25 ноября в квартире дома на улице Михаила Поповича в Вологде. По версии следствия, ребенок скончался из-за критической потери веса и недостатка питания. Семилетнего брата погибшей девочки с аналогичными симптомами экстренно доставили в больницу.

Под подозрение в убийстве ребенка попали оба родителя. Во время допроса 26 ноября супруги не стали отрицать свою причастность к гибели дочери. Следователи задержали их и обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Как выяснил 5-tv.ru, родители ежемесячно получали социальные выплаты на сумму около 200 тысяч рублей. Семья также состояла на профилактическом учете подразделения по делам несовершеннолетних из-за антисанитарных условий в квартире.

После случившегося из семьи изъяли девятерых несовершеннолетних. Дети находятся под наблюдением врачей и проходят медицинское обследование. Всего родители воспитывали 11 детей. Вопрос об их дальнейшем устройстве пока остается открытым.

В администрации Вологды ранее допускали, что после проверки несовершеннолетних могут передать под опеку родственников либо направить в социальные учреждения.

Следственный комитет России по Вологодской области возбудил два уголовных дела. Одно касается убийства малолетнего ребенка, второе — ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный связал гибель девочки с недостаточной работой органов опеки.

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