Врачи в КНР изолировали Лерчек от посторонних, чтобы защитить от инфекций

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Блогер находится в больнице Пекина.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, почти ни с кем не видится из-за тяжелой болезни. Сейчас она находится в больнице Пекина, где проходит лечение от рака четвертой стадии. После химиотерапии у нее ослаблен иммунитет, поэтому даже обычный грипп может стать серьезной угрозой. Об этом сообщил Life.ru.

Опасен даже грипп: почему Чекалину изолировали

Валерия находится в китайской клинике Beijing GoBroad Hospital. Здесь лечат онкологические заболевания, в том числе с помощью клеточной терапии. Врачи стараются оградить блогера от возможных инфекций. После девяти курсов химиотерапии в России ее организм сильно ослаб, а болезнь продолжает распространяться. У Чекалиной обнаружили новые метастазы, в том числе в головном мозге.

Сотрудница больницы объяснила журналистам, что пациентам с таким диагнозом особенно важно беречься от инфекций. Даже обычный грипп может ухудшить состояние и помешать лечению.

«Как она вообще может ходить?»: состояние Лерчек поразило врачей в Китае

Ранее Лерчек вышла на связь с подписчиками и поделилась новостями из больницы. Она призналась, что после очередного обследования почувствовала себя хуже.

«Мне сегодня нужно будет остаться с сиделкой, потому что мне сделали пункцию, а после нее разболелись еще и спина с шеей», — сообщила блогер.

Особенно Валерию встревожила реакция китайских врачей на результаты обследования. После изучения снимков они, как утверждает Чекалина, удивились, что она до сих пор может самостоятельно ходить.

Несмотря на тяжелое состояние, блогер продолжает лечение. Она проходит дополнительные обследования, чтобы врачи могли выбрать подходящий способ борьбы с болезнью.

Девять курсов химиотерапии: как Чекалину лечили в России

До поездки в Пекин Валерия прошла девять курсов химиотерапии в России. Однако остановить болезнь не удалось. Рак продолжал распространяться, появились новые метастазы. Тогда блогер решила попробовать лечение за границей. В китайской клинике она надеется пройти CAR-T-терапию.

Суть метода заключается в том, что у пациента берут собственные иммунные клетки, изменяют их в лаборатории и возвращают в организм, чтобы они распознали и уничтожили рак.

Однако подойдет ли такая терапия Чекалиной, пока неизвестно. Эффективность этого метода при раке желудка не доказана, кроме того, она сильно зависит от конкретных особенностей заболевания.

Суд, приговор и помилование

Долгое время Чекалина не могла покинуть Россию из-за уголовного дела о незаконном выводе денег в ОАЭ.

В 2023 году Валерию и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвинили в сокрытии доходов от продажи фитнес-марафонов. После погашения налоговой задолженности на сумму около 500 миллионов рублей дело закрыли, однако осенью того же года у Чекалиных появились новые проблемы с законом.

На этот раз речь шла о переводе денег за границу. По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022-го Валерия, Артем и их деловой партнер Роман Вишняк отправили на счета компании в Эмиратах более 251 миллиона рублей

В июле 2026 года Гагаринский суд Москвы приговорил ее к пяти годам лишения свободы условно и назначил крупный штраф. Позднее блогер обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании, 14 ноября глава государства подписал соответствующий указ. После этого Валерия смогла отправиться в Китай.

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