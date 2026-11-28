В Москве в 2026 году высадят более 11 тысяч крупномерных деревьев

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Новые посадки появятся в парках, возле школ, на улицах и у городских объектов.

В Москве в 2026 году высадят более 11 тысяч крупномерных деревьев. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Зеленые насаждения украсят благоустроенные в 2026-м улицы, общественные пространства, парки и другие городские территории — в целом около 170 объектов», — написал Собянин.

Больше половины запланированных деревьев высадили. Молодые посадки появились возле Центрального Московского ипподрома и корпуса Президентской академии на улице Садовники. Зеленее стали зоны отдыха у Гольяновского и Черневского прудов. Деревья также высадили возле театра Et Cetera на Мясницкой улице и в инновационном центре «Сколково».

Озеленение продолжится и на крупных дорогах. В прошлом году деревья появились на Профсоюзной улице, Щелковском и Волгоградском шоссе. Теперь очередь за шоссе Энтузиастов. Там планируют высадить более 800 деревьев. Это часть программы озеленения вылетных магистралей и видовых зон, которую Москва ведет с 2021 года.

Новые деревья появятся и возле транспортных объектов, реконструированных школ и строящегося конгрессно-выставочного центра «ВДНХ Экспо». Посадки также запланированы в Екатерининском парке и парке «Красная Пресня», на центральной аллее Парка Горького и территории олимпийского комплекса «Лужники».

Для Москвы важно не просто посадить дерево, но и добиться того, чтобы оно прижилось. Поэтому растения заранее выращивают в специальных питомниках. Там укрепляют корневую систему, чтобы деревья легче переносили пересадку и привыкали к городским условиям. Для посадок готовят участки с плодородным грунтом и дренажным слоем.

Как пояснил Сергей Собянин, лучшее время для таких работ — осень и начало зимы. В этот период деревья находятся в состоянии покоя, поэтому легче переносят перевозку и пересадку.

Масштаб озеленения столицы заметен и по итогам предыдущих лет. С 2011 по 2025 год в Москве высадили более 15 миллионов единиц зеленых насаждений.

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