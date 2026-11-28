Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также перед судом предстанет и мать погибшей.

В Волгоградской области суд арестовал отца погибшей от истощения пятилетней девочки. Передает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

По данным следствия, родители пятилетней девочки, проживающие в Волгограде, долгое время — вплоть до 26 ноября 2026 года — намеренно не кормили ребенка. В результате у малышки развилось критическое истощение, в результате которого она скончалась.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». В качестве подозреваемых проходят отец и мать погибшей девочки.

У мужчины также есть другие дети. Изучив материалы дела и данные о личности подозреваемого, Вологодский городской суд отправил 38-летнего отца погибшей девочки в СИЗО до 25 января 2027 года. Вопрос об аресте матери ребенка суд рассмотрит позже.

Ранее в Магнитогорске суд отправил по стражу 60-летнюю местную жительницу, которую обвиняют в убийстве 61-летнего мужа. Расправившись с супругом, пенсионерка продолжила жить в той же квартире и не стала сообщать о преступлении в полицию.

По версии следствия, ссора между супругами вспыхнула днем 13 ноября в их квартире на улице Грязнова. В разгар конфликта женщина ударила мужчину по голове чайником с кипятком, после чего схватила топор и добила его.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.