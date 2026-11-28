«Дурной тон»: Александр Олешко признался, что сбегает со скучных спектаклей
Александр Олешко признался, что уходит со скучных спектаклей
Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский
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Артист вспомнил случай, когда Игорь Золотовицкий пригласил его на одну из постановок.
Народный артист России Александра Олешко признался, что уходит с не понравившихся спектаклей. Об этом он сказал в интервью журналисту Лауре Джугелии.
По словам актера, он частый гость в театрах, однако до конца досиживает далеко не на всех постановках.
«Это обязательно необходимо (ходить в театр. — Прим, Ред) хотя бы для того, чтобы если тебе не нравится — уходи в антракте. Я ухожу. Знаю, что всегда в спине будут стрелы», — поделился Олешко.
Народный артист также вспомнил случай, когда Игорь Золотовицкий пригласил его на одну из постановок. Спектакль Олешко не впечатлил, и он ушел в антракте, после чего написал коллеге сообщение с извинениями.
«Игорь, спасибо тебе большое за шикарные места. Долго обсуждали спектакль с семьей. Прости, что ушел в антракте — надеюсь, не сильно тебя обидел и раздражал», — сказал Олешко.
Однако ответ Золотовицкого оказался неожиданным.
«Но все-таки я тебя уважал, а ты ушел после второго акта, понимаешь? Я тебя предупреждал. Моя совесть чиста», — процитировал Олешко ответ коллеги, отметив, что у Золотовицкого прекрасное чувство юмора.
При этом сам Олешко согласился, что покидать зал во время спектакля — дурной тон.
Также в беседе с Лаурой Джугелией Олешко признался, что смирился с отсутствием детей. Более того, он давно оставил мечту об отцовстве.
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