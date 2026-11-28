Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Инцидент произошел этой ночью в Червоногвардейском районе.

В результате удара ВСУ по частному дому в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли четыре человека, включая двух детей. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

Трагедия случилась минувшей ночью в Червоногвардейском районе. По предварительным данным, жертвами происшествия стали члены одной семьи. Кадры последствий удара ВСУ по частному сектору показал журналист — на видео видна разрушенная постройка.

«Это все, что осталось от жилого дома в Червоногвардейском районе Макеевки после ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Украинский БПЛА самолетного типа попал прямо в самый центр дома на двух хозяев», — подчеркнул Быковский.

Рядом с разрушенным домом стоит припаркованный автомобиль — у него поврежден бампер и разбито лобовое стекло. На кадрах также видно, как люди, предположительно жильцы или родственники хозяев, ходят среди руин и пытаются отыскать уцелевшие вещи.

Ранее ВСУ атаковали служебный автобус компании «Мираторг» в Брянской области, в результате чего девять человек получили ранения.

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