Фото, видео: www.globallookpress.com/Pascal Deloche / Godong; МАКС/Следком/sledcom_press; 5-tv.ru

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В городском суде начали рассматривать вопрос об аресте 38-летнего отца ребенка.

Родители в Вологде намеренно лишали еды пятилетнюю дочь, которая впоследствии умерла от истощения. Об этом сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

«По версии следствия, родители 5-летней девочки на протяжении длительного времени умышленно лишали малолетнюю приема пищи. Тем самым они создали условия для развития опасного для жизни состояния — крайнего истощения организма, что повлекло смерть ребенка», — говорится в сообщении.

В Вологодском городском суде начали рассматривать вопрос об аресте 38-летнего отца девочки. Мужчину подозревают в убийстве ребенка.

Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Вопрос об избрании меры пресечения для матери ребенка рассмотрят отдельно.

Всего в семье воспитывались 13 детей. Девять несовершеннолетних 26 ноября госпитализировали, впоследствии пятилетняя девочка умерла от истощения. Сейчас под угрозой находится жизнь еще одного ребенка — семилетнего мальчика. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

При этом известно, что семья не испытывала финансовых трудностей. Супруги жили в собственной квартире и получали более 200 тысяч рублей в месяц в виде социальных выплат. С 2020 года семья находилась на профилактическом учете из-за антисанитарных условий в доме.

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