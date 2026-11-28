Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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Сейчас уже готовятся все необходимые документы.

Детей из вологодской семьи, где от истощения умерла пятилетняя девочка, отправят на санаторно-курортное лечение. Об этом в своем личном блоге рассказала уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«С детьми работают психологи. Готовятся документы для направления на санаторно-курортное лечение», — написала она.

Пока дети не смогут вернуться к обычным школьным урокам, для них организуют занятия по индивидуальному плану. Это позволит не прерывать учебу во время реабилитации.

В каких условиях жила семья

Трагедия произошла в многодетной семье, где воспитывались 13 детей, 11 из них были несовершеннолетними. Родителей задержали еще 26 ноября. По данным следствия, детям не обеспечивали необходимый уход.

Сейчас под угрозой находится жизнь еще одного ребенка — семилетнего мальчика, которого также доставили в больницу с признаками истощения.

«Состояние семилетнего ребенка пока оценивается как стабильно тяжелое. Будем молиться о скорейшем выздоровлении», — сообщила Львова-Белова.

По данным следствия, мать погибшей девочки рассказала, что пыталась самостоятельно справиться с проблемами и собиралась откормить детей кашей. Почему родители не обратились за медицинской помощью и как долго ребята находились в таком состоянии, сейчас выясняют следователи.

Социальные службы знали о проблемах семьи

Семья не впервые попадала в поле зрения специалистов. Родители состояли на профилактическом учете, а социальные работники неоднократно посещали их квартиру. По словам министра труда и социальной защиты Вологодской области Александра Ершова, поводов для беспокойства было немало.

Специалисты обращали внимание на антисанитарные условия, частые пропуски детьми школы и детского сада. Кроме того, родители не всегда водили детей на медицинские осмотры.

Социальные работники пытались поддержать семью и предлагали продукты, однако отец от такой помощи отказывался. Мужчина объяснял, что работает, получает зарплату и детские пособия, поэтому, по его мнению, нужды в дополнительной поддержке нет.

Помогали семье и с уборкой квартиры. Последний раз социальные работники приходили 12 ноября — за две недели до трагедии. В тот день дома находились двое детей, а мать с младшими была на даче.

Почему прежняя помощь не предотвратила трагедию

Теперь следователи выясняют, насколько эффективно работали службы, которые должны были следить за ситуацией в семье. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования. Свою проверку проводит и областная прокуратура.

Отдельно изучат действия органов опеки и других ведомств, которые ранее взаимодействовали с родителями. В рамках расследования 26 ноября прошли обыски в администрации Вологды. В отношении должностных лиц может быть поставлен вопрос об ответственности за халатность.

К ситуации подключилась и Мария Львова-Белова. Ее советник участвовал во внеочередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Вологодской области.

Сейчас специалисты выясняют, какую именно помощь получала семья, кто принимал решения о ее предоставлении и насколько поддержка отвечала потребностям детей.

«Семья была в поле зрения социальных служб, комиссии по делам несовершеннолетних. Выясняем, какую конкретную помощь семья получала, насколько она соответствовала потребностям», — написала Львова-Белова.

Родителей задержали, следствие просит отправить их под стражу

В отношении матери и отца возбудили уголовные дела по факту убийства малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, и халатности. Следствие намерено добиться их заключения под стражу.

«Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении каждого из них меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении Следственного комитета России.

Во время допроса в качестве подозреваемых родители не отрицали свою причастность к смерти дочери.

Родителей также направили на судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Специалисты должны установить, были ли мать и отец вменяемы.

Выяснилось и то, что отец погибшей девочки ранее был судим. Мужчина получил условный срок за ДТП, в котором пострадал чужой ребенок. По данным источника 5-tv.ru, авария произошла, когда многодетный отец находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

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