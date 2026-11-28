Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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В стране заработает единая база уникальных 15-значных номеров устройств, по которым оператор распознает конкретный аппарат в сети.

Россиянам придется регистрировать смартфоны, которые они самостоятельно привезут из-за границы после 1 марта 2027 года. В стране начнет работать единая база IMEI-номеров. О новом правиле РИА Новости рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«Для телефонов, самостоятельно ввезенных из-за границы после 1 марта 2027 года, будет предусмотрена процедура регистрации», — сообщил депутат.

А вот покупателям российских магазинов ничего делать не нужно. Телефоны, которые официально поступят в продажу в стране, внесут в базу поставщики.

IMEI — это уникальный 15-значный номер каждого устройства с поддержкой сотовой связи. Он есть не только у смартфонов, но и у планшетов и умных часов. Производитель присваивает его на заводе. Изменить этот код нельзя.

По IMEI оператор связи распознает конкретный гаджет в своей сети. Поэтому такой номер важен не только для учета техники, но и для борьбы с мошенниками и использованием украденных телефонов.

В России также ужесточили требования к оформлению SIM-карт. С 6 августа действует закон об ответственности операторов связи за выдачу SIM-карт иностранным гражданам без указания IMEI в договоре.

За такое нарушение предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до одного года.

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