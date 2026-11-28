Фото: www.globallookpress.com/Florian Gaertner

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По данным ученых, у людей, у которых дефицит сохранялся даже в теплое время года, здоровье страдало чаще, чем у тех, чьи показатели были в норме.

Низкий уровень витамина D летом может представлять более серьезную угрозу для здоровья, чем его нехватка в зимние месяцы. К такому выводу пришли шведские исследователи, которые на протяжении примерно десяти лет наблюдали за состоянием здоровья более 12 тысяч мужчин и женщин старшего возраста. Результаты исследования опубликовало издание RTTNews.

Ученые из Уппсальского университета решили выяснить, как сезонные колебания витамина D связаны с риском неблагоприятных последствий для здоровья. Особое внимание они уделили смертности и переломам костей.

В северных странах, где зимой солнечного света значительно меньше, уровень этого вещества в организме обычно меняется в зависимости от времени года. Летом под воздействием солнечных лучей организм вырабатывает витамин D и формирует его запасы, в том числе в жировой ткани. В холодные месяцы, когда солнечного света недостаточно, эти резервы постепенно используются, а концентрация витамина в крови естественным образом снижается.

Однако результаты наблюдений показали, что сезонное снижение показателей не всегда одинаково связано с рисками для здоровья.

У участников с низким уровнем витамина D летом вероятность смерти и переломов оказалась выше, чем у людей с более высокими показателями. В то же время аналогичной связи для зимнего периода исследователи не обнаружили. Особенно это касалось месяцев с января по март.

Авторы работы предполагают, что летние показатели могут быть более показательными при оценке длительного дефицита витамина D. Если его концентрация остается низкой даже в сезон активного солнечного света, это может указывать на недостаточные запасы вещества в организме.

Именно поэтому исследователи предлагают уделять особое внимание анализам, которые проводятся летом. По их мнению, такой подход поможет врачам выявлять людей с вероятным продолжительным дефицитом и определять тех, кому может потребоваться дополнительная коррекция уровня витамина.

Почему зимний дефицит витамина D не всегда означает повышенную опасность

На первый взгляд результаты могут показаться неожиданными. Ведь именно зимой люди чаще сталкиваются с нехваткой солнечного света, а значит, и с уменьшением естественной выработки витамина D. Однако организм способен использовать вещества, накопленные в предыдущие месяцы.

Летом под действием ультрафиолетового излучения кожа участвует в синтезе витамина D. Часть полученного вещества сохраняется в организме, в том числе в жировой ткани. Благодаря этому в холодное время года человек не обязательно сразу сталкивается с последствиями снижения концентрации витамина в крови.

Иная ситуация может складываться, если недостаток обнаруживается уже летом. В этот период условия для естественной выработки витамина D обычно более благоприятные. Поэтому низкие показатели могут свидетельствовать о том, что организм не сформировал достаточных резервов.

Исследователи считают, что именно сезон, в который проводится анализ, имеет значение при оценке результатов. Одинаковое значение витамина D зимой и летом не обязательно говорит об одинаковой ситуации со здоровьем.

Впрочем, ученые пока не предлагают считать летний анализ универсальным способом прогнозирования заболеваний. Полученные данные указывают на связь между сезонными показателями витамина D и определенными рисками, но не позволяют установить, что именно дефицит стал непосредственной причиной переломов или смерти.

Может ли прием витамина D снизить риски

Отдельный вопрос, который заинтересовал исследователей, касается профилактики. Если низкие летние показатели связаны с повышенной вероятностью неблагоприятных последствий, можно ли изменить ситуацию с помощью пищевых добавок?

Пока однозначного ответа на него нет. Авторы работы подчеркнули, что необходимы дополнительные исследования, которые позволят установить, действительно ли прием витамина D помогает людям с низкими летними показателями.

Ученые предлагают в будущих клинических испытаниях отдельно выделять участников, у которых дефицит обнаруживается именно летом. Такой подход может помочь точнее определить, кому добавки действительно приносят пользу, а кому дополнительный прием вещества не требуется.

Это важно, поскольку сам по себе низкий показатель в анализе еще не означает, что человеку необходимо самостоятельно начинать прием высоких доз витамина D. Решение о необходимости коррекции и подходящей дозировке должно приниматься с учетом результатов обследования и состояния здоровья.

Таким образом, исследование шведских ученых обращает внимание на важную особенность сезонного дефицита: значение имеет не только концентрация витамина D, но и время года, когда ее измеряют. Особенно настораживающими могут оказаться низкие показатели в период, когда организм обычно получает больше возможностей для естественной выработки этого вещества.

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