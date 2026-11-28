Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

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Даже сам зимний волшебник признается: некоторые детские желания ставят его в тупик — и дело вовсе не в игрушках и сладостях.

Маленькие россияне мечтают не только об игрушках и сладостях. Некоторые их просьбы настолько необычны, что удивляют даже самого зимнего волшебника. О самых неожиданных детских желаниях Всероссийский Дед Мороз рассказал в интервью РИА Новости.

«В числе необычных просьб — говорящий кот, волшебная палочка, живая кукла, суперсилы — умение летать и читать мысли», — рассказал он.

Сам Дед Мороз живет в сказочной вотчине в Великом Устюге Вологодской области. Каждый год туда приезжают туристы со всей страны. Гости могут отправиться на экскурсию, встретиться со сказочными персонажами и лично увидеть главного зимнего волшебника.

Но чтобы рассказать ему о своей мечте, совсем не обязательно ехать в Великий Устюг. Достаточно отправить письмо.

Как отправить письмо Деду Морозу

Есть два способа связаться с зимним волшебником. Первый — написать обычное бумажное письмо и отправить его по почте.

На конверте нужно указать адрес городской Почты Деда Мороза:

162390, Вологодская область, город Великий Устюг, переулок Октябрьский, дом 1А.

Получателем следует указать Деда Мороза. Важно не перепутать этот адрес с загородной резиденцией, куда приезжают туристы.

Второй способ подойдет тем, кто предпочитает электронные письма. Послание можно отправить на адрес ao_dm_pochta@mail.ru. В теме сообщения лучше написать «Письмо Деду Морозу».

Чтобы письмо дошло до адресата, важно правильно заполнить конверт. Адрес Деда Мороза пишут в правом нижнем углу, а данные отправителя — в левом верхнем. В правом верхнем углу нужно оставить место для марки.

Не забудьте указать свое имя и фамилию, город, улицу, номер дома и квартиры, а также почтовый индекс. Это особенно важно, если ребенок хочет получить ответ. Без обратного адреса помощники Деда Мороза просто не узнают, куда отправить письмо.

Перед отправкой конверт нужно заклеить и оплатить пересылку. Марку можно купить прямо в почтовом отделении. Сотрудники помогут подобрать подходящую с учетом веса письма.

О чем написать зимнему волшебнику

Если ребенок не знает, с чего начать, можно просто рассказать о себе. Например, вспомнить, что интересного произошло за год, чему удалось научиться и чем он особенно гордится. Конечно, стоит поделиться и своей самой заветной мечтой.

В письме можно пожелать Деду Морозу здоровья и хорошего настроения, а родным — счастья и благополучия. Необязательно писать длинную сказочную историю или составлять список подарков.

К посланию можно приложить собственный рисунок, открытку или фотографию. А еще лучше объяснить, почему именно об этом подарке мечтается и чем он так дорог.

Отправить письмо можно уже сейчас. Возможно, среди множества посланий из разных уголков страны помощники Деда Мороза найдут именно ваше и подготовят ответ из Великого Устюга.

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