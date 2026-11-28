Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Самый сложный участок проходил под водой: 210 метров, где давление на обделку достигало двух атмосфер.

В Москве досрочно завершили строительство обоих тоннелей на перегоне Бирюлевской линии метро между станциями «ЗИЛ» и «Остров Мечты». Последним закончили правый тоннель, ранее строители проложили левый. Об этом сообщил мэр города Сергея Собянин в мессенджере МАКС.

При прокладке тоннеля специалистам приходилось контролировать состояние расположенных поблизости зданий и инженерных коммуникаций. Одним из наиболее сложных участков стал 210-метровый отрезок под водой. На этом отрезке гидростатическое давление на обделку тоннеля достигало двух атмосфер.

В этом году также завершили проходку обоих тоннелей на следующем участке — от станции «Остров Мечты» до «Кленового бульвара». Сейчас строительство продолжается в направлении станции «Курьяново».

Новая линия метро должна улучшить транспортную доступность для более чем миллиона жителей столицы. Она соединит станцию «ЗИЛ» с районами Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Благодаря запуску ветки время поездки до центра города для жителей этих районов должно сократиться в полтора раза.

Кроме того, метро появится в микрорайоне Курьяново в районе Печатники. Пассажиры смогут пересаживаться на Большую кольцевую, Троицкую и Замоскворецкую линии, Московское центральное кольцо, а также Павелецкое направление Московской железной дороги.

На новой ветке планируют использовать современные поезда российского производства. Развитие столичной подземки ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.