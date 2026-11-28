Фото: © РИА Новости

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Среди пострадавших — шесть сотрудников компании и местные жители.

В поселке Климово Брянской области украинский беспилотник атаковал служебный автобус компании «Мираторг», в результате чего девять человек получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук через мессенджер МАКС.

Среди пострадавших — шесть сотрудников предприятия и несколько местных жителей. Все раненые были доставлены в больницу с осколочными травмами. После медицинского осмотра им было назначено амбулаторное лечение.

Кроме того, в результате атаки беспилотника на предприятие в Стародубе пострадал еще один человек. Мужчине 34 лет оказали медицинскую помощь.

За последние сутки над Брянской областью было уничтожено 506 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В отражении атак приняли участие подразделения ПВО Министерства обороны России, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», Брянский линейный отдел МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в поселке Веселое Запорожской области в результате атаки украинского беспилотника на автомобильную стоянку погибли пять человек. Еще трое мирных жителей получили ранения. На месте происшествия работали оперативные службы.

Также ВСУ атаковали городской рынок в Токмаке Запорожской области. Тогда погибли пять человек, еще 18 получили ранения. После удара Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

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