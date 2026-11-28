Фото: 5-tv.ru

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Ученые проанализировали данные более 4,2 миллиона человек из 30 стран — и обнаружили закономерность, которая переворачивает привычное представление о пользе движения.

Физическая активность не всегда одинаково полезна для здоровья мозга. Ученые обнаружили, что регулярные занятия спортом в свободное время связаны со снижением риска деменции на 24%, а интенсивный физический труд на работе, напротив, ассоциируется с его повышением на 20%. К таким выводам пришли исследователи Университета Южной Калифорнии. Результаты работы опубликованы в журнале The Lancet Public Health, сообщает ScienceDaily.

Авторы проанализировали данные 74 исследований, в которых участвовали более 4,2 миллиона человек в возрасте от 45 до 93 лет из 30 стран. Наблюдение за состоянием здоровья участников продолжалось в среднем десять лет. Ученые изучали связь разных видов физической активности с развитием деменции, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

Выяснилось, что люди, которые регулярно занимались физическими упражнениями в свободное время, сталкивались с меньшей вероятностью развития деменции по сравнению с наименее активными участниками. Речь идет о таких привычных занятиях, как ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде и спортивные игры.

Совершенно иная картина наблюдалась среди людей, чья работа связана с большими физическими нагрузками. У них вероятность развития деменции оказалась на 20% выше по сравнению с теми, кто меньше занимался физическим трудом. Исследователи считают, что это может объясняться так называемым парадоксом физической активности.

Почему работа на ногах не заменяет занятия спортом

Ранее специалисты уже обращали внимание на то, что физическая нагрузка во время работы не обязательно приносит организму такую же пользу, как добровольные занятия спортом. Теперь ученые решили проверить, распространяется ли эта закономерность на здоровье мозга.

По словам исследователей, принципиальная разница заключается не только в количестве движений, но и в условиях, в которых человек выполняет физическую работу.

Во время тренировок человек обычно сам выбирает интенсивность нагрузки, продолжительность занятий и время для восстановления. Кроме того, прогулки, пробежки и спортивные игры могут помогать снижать стресс и поддерживать социальные контакты.

При тяжелой работе ситуация зачастую другая. Сотрудникам приходится многократно повторять одни и те же движения, долго стоять, поднимать тяжести и проводить значительную часть дня без полноценного отдыха. Возможности самостоятельно регулировать нагрузку у них ограничены.

Ученые предполагают, что повышенный риск деменции может быть связан не столько с самими физическими усилиями, сколько с сопутствующими условиями труда. Среди возможных факторов исследователи называют хронический стресс, недостаточный контроль над рабочим процессом, небезопасную обстановку, а также воздействие шума и загрязненного воздуха.

Дополнительную роль может играть и нехватка времени на восстановление. После тяжелой смены у человека зачастую остается меньше сил и возможностей для прогулок, тренировок и других занятий, которые помогают поддерживать здоровье.

При этом авторы исследования обнаружили, что зависимость между нагрузкой и риском деменции не всегда развивается линейно. По мере увеличения количества занятий спортом в свободное время вероятность заболевания постепенно снижалась, но затем положительный эффект выходил на определенный уровень и переставал заметно усиливаться.

Для профессиональной физической активности наблюдалась обратная закономерность: с увеличением нагрузки риск деменции возрастал, а затем также достигал плато.

Почему физическая активность не всегда защищает от деменции

Исследователи отдельно подчеркнули, что полученные результаты не означают, будто людям с физически тяжелой работой необходимо отказываться от нее. Работа носила наблюдательный характер, поэтому ученые не могут утверждать, что именно трудовые нагрузки становятся причиной развития деменции.

Кроме того, у исследования есть ограничения. Значительная часть информации о физической активности была получена со слов самих участников. Это означает, что данные могли оказаться неточными из-за ошибок памяти или неправильной оценки интенсивности нагрузок.

Не все виды повседневной активности удалось изучить одинаково подробно. Например, предполагаемая польза домашних дел подтверждалась только одним исследованием, а связь активных поездок на работу с риском деменции основывалась всего на двух работах. Поэтому делать окончательные выводы об этих занятиях пока рано.

Еще одно ограничение связано с географией наблюдений. Большинство включенных в анализ исследований проводилось в странах с высоким уровнем дохода. Между тем в ближайшие десятилетия наиболее значительный рост числа случаев деменции ожидается в государствах с низким и средним уровнем дохода.

Авторы считают, что при оценке влияния физической активности на мозг необходимо учитывать не только количество движения, но и обстоятельства, в которых оно происходит. Для профилактики деменции важно создавать условия, позволяющие людям заниматься спортом в свободное время, пользоваться безопасными парками и пешеходными маршрутами, а также снижать вредные воздействия на рабочих местах.

Таким образом, исследование не призывает отказываться от физического труда или спорта. Оно показывает, что одинаковое количество движения может быть связано с разными последствиями для здоровья в зависимости от образа жизни и условий, в которых человек получает нагрузку.

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