Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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В Минобороны России также сообщили о поражении четырех локомотивов.

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — сказано в публикации министерства в мессенджере МАКС.

В Минобороны РФ, добавили, что в результате российских ударов была поражена, в том числе, электроподстанция «Заречье» 110 кВ в городе Белая Церковь Киевской области. По данным министерства, эта электроподстанция обеспечивала работу предприятий ВПК Украины.

Кроме того, российские войска поразили четыре железнодорожных локомотива в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях. Как уточнили в Минобороны РФ, эти составы использовались для транспортировки вооружения и военной техники.

Еще в российском оборонном ведомстве заявили об уничтожении в акватории Черного моря к югу от Одессы сухогруза, перевозившего военные грузы для Украины.

До этого российские войска нанесли удары по трем энергетическим объектам на Украине напряжением 110 кВ, а также поразили судно с грузами двойного назначения. Об этом также сообщало Минобороны РФ.

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