Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

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Несмотря на растущее общественное недовольство, Лондон планирует и дальше оказывать военную помощь Киеву.

Журналисты в Великобритании начали задавать главе киевского режима Владимиру Зеленскому более неудобные и острые вопросы, что связано с переменами в отношении общества к нему лично и к украинскому конфликту в целом. Такую точку зрения озвучила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

«Общественное мнение в Великобритании по отношению к конфликту на Украине и Зеленскому сейчас значительно меняется», — написала Мендель на своей странице в социальной сети X.

Это заявление прозвучало после недавнего интервью Владимира Зеленского «Би-би-си», где обсуждались чувствительные темы, включая атаку на судно в порту другого государства, высказывания в адрес президента США Дональда Трампа и осведомленность о фигуранте «пленок Миндича».

Мендель убеждена, что смена риторики британской прессы вызвана растущим общественным недовольством. По ее словам, этот перелом произошел еще в мае, вслед за предъявлением подозрений экс-руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку.

Что сказал Зеленский про удар по ливийскому порту Бенгази?

В конце ноября 2026 года Владимир Зеленский дал резонансное интервью «Би-би-си». В беседе с журналисткой Сарой Рейнсфорд он прокомментировал атаку морских дронов ВСУ на российский корвет «Меркурий» и сухогруз в ливийском порту Бенгази.

Корреспондент прямо спросила, не считает ли глава киевского режима операцию в акватории иностранного государства ошибкой, тем более что этот шаг вызвал резкую критику со стороны премьер-министра Италии Джорджи Мелони. В ответ Зеленский назвал российский корабль «законной целью», однако признал, что подобные атаки являются «очень опасными».

Это заявление вызвало волну возмущения как у европейских политиков, так и у интернет-аудитории. Сразу после выхода интервью глава МИД Италии Антонио Таяни публично обвинил Зеленского во лжи, подчеркнув, что Рим не знал об операции в Ливии.

В соцсетях и комментариях под публикациями западных СМИ пользователи раскритиковали украинского лидера за попытку переложить ответственность на союзников, указывая на то, что удар по порту третьего государства может втянуть Европу в войну с РФ.

Что сказал Зеленский про президента США Дональда Трампа?

Кроме того, в ходе беседы журналистка подняла тему недавнего поста президента США Дональда Трампа, в котором тот назвал российского лидера Владимира Путина «другом». Зеленский охарактеризовал подобное высказывание американского коллеги как «странное», а также подверг критике команду переговорщиков Трампа — Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа, — упрекнув их в недостаточно жестком давлении на Москву.

Этот фрагмент беседы также не остался незамеченным и вызвал оживленные споры среди интернет-пользователей. Они обратили внимание на то, что открытая критика в адрес президента США и его помощников является весьма опрометчивым шагом для Киева.

Комментаторы сошлись во мнении, что подобные заявления лишь усиливают трения между Зеленским и администрацией Трампа, выдавая нервозность украинского руководства на фоне переговорного процесса.

Что сказал Зеленский о фигуранте «пленок Миндича»?

В конце журналистка «Би-би-си» фактически подловила Зеленского на чувствительной антикоррупционной теме, в лоб спросив, известно ли ему, кто именно фигурирует под именем «Вова» на скандальных аудиозаписях НАБУ по делу «Миндича».

Застигнутый врасплох украинский лидер предпочел уклониться от прямого ответа, ограничившись дежурной фразой о том, что у следователей к нему лично никаких претензий нет.

Подобная реакция вызвала волну насмешек у аудитории.

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