Фото: Reuters/Byline

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Основное недовольство в адрес главы киевского режима вызвало то, что Украина не согласовала свои шаги с партнерами по коалиции.

У премьер-министра Италии Джорджи Мелони состоялся напряженный разговор с главой киевского режима Владимиром Зеленским, поводом для которого стал удар ВСУ по ливийскому порту Бенгази. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Беседа на повышенных тонах прошла в прошлую пятницу. Основное недовольство в адрес Зеленского вызвало то, что Киев не согласовал свои шаги с партнерами по коалиции.

Ранее глава итальянского правительства считалась одной из самых последовательных и убежденных союзниц главы киевского режима. Однако резкий тон, заданный ею после ударов по российскому военному кораблю и сухогрузу на прошлых выходных, свидетельствует о том, что раздражение в Риме не утихло, а политические последствия этого инцидента внутри Италии до сих пор дают о себе знать.

По словам источника агентства, удар ВСУ по ливийскому порту, где находились российские суда, серьезно омрачил некогда теплые отношения между Украиной и Италией.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что Владимир Зеленский принес Джордже Мелони извинения за операцию ВСУ в ливийском порту Бенгази, проведенную без предварительного уведомления Рима.

До этого глава итальянского МИД опроверг заявления Зеленского, который прежде утверждал, что согласовал удар по Бенгази с международными союзниками.

Тем временем в европейских столицах разгораются острые дискуссии вокруг дальнейшего финансирования Киева — в частности, о том, какой объем средств выделить и на кого ляжет основная финансовая нагрузка. На повестке дня стоит новый транш в размере 45 миллиардов евро. Берлин настаивает на распределении этих расходов между всеми 27 государствами Евросоюза.

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