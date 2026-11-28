Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

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Добровольцам предложили понюхать одежду своих вторых половин, а затем оценить ощущения от этого необычного эксперимента.

Голландские исследователи из Университета Радбауд решили выяснить, отражается ли отношение к естественному запаху партнера на качестве уже сложившихся отношений. Их работа опубликована на платформе SpringerLink.

Ученые опирались на данные онлайн-опроса, проведенного в 2021 году. Респонденты оценивали по десятибалльной шкале шесть качеств своих партнеров (запах тела, внешность, голос, прикосновения, личность и компетентность), а также рассказывали, насколько довольны союзом и какую эмоциональную и интимную близость ощущают.

Результаты показали: тем, кому нравился естественный запах второй половины, в среднем больше были свойственны удовлетворенность отношениями, душевная и сексуальная близость. Но стоило исследователям учесть все шесть характеристик разом, как значимая связь с интимной стороной осталась лишь у двух — запаха и прикосновений. А вот связь приятного аромата с общей удовлетворенностью и эмоциональной близостью после такой поправки перестала быть статистически значимой.

Дополнительно провели эксперимент со 150 добровольцами. Им давали понюхать футболку, которую до этого носил их партнер, и просили оценить запах по нескольким критериям: насколько он приятен и интенсивен, вызывает ли ощущение безопасности и комфорта, возбуждает ли. Те, кому аромат нравился, чаще испытывали и чувство защищенности, и сексуальное возбуждение. Оба этих ощущения, в свою очередь, оказались связаны с более высокой эмоциональной и сексуальной близостью в паре.

Авторы, впрочем, призывают не делать поспешных выводов: связь между восприятием запаха и качеством отношений оказалась довольно слабой. Близость между людьми формируют многие обстоятельства, и естественный аромат партнера — лишь одно из них, причем не определяющее.

Иногда запахи пугают и отталкивают. Например, запах чужих духов на одежде любимого. Но это не главный признак измены. Ранее психолог и сексолог Александра Миллер назвала три основных: раздражительность, скрытый пароль на телефоне и сокращение внимания к партнеру. Ярким сигналом является изменение эмоционального настроя — замкнутость, вспыльчивость или нарочитая забота из-за чувства вины.

Насторожить должны попытки спрятать экран смартфона или частые задержки на работе. Что делать? Худшей стратегией Миллер назвала слежку. Она призвала не обличать партнера, а задать прямой вопрос о происходящем — честный разговор даст шанс исправить ситуацию или принять сложное решение.

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