РИА Недвижимость: квартиру могут не сдать из-за имени или слишком широкой улыбки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Риелторы рассказали о самых неожиданных отказах при съеме жилья.

На рынке аренды в России встречаются курьезные требования квартиросъемщиков. Владельцы жилья порой отказывают кандидатам по причинам, даже примерно не связанным с платежеспособностью: значение имеют имя, возраст, откуда человек родом и даже его гастрономические привычки. По данным РИА «Недвижимость», в последние годы на фоне избытка предложения запросы собственников все же стали разумнее.

В 2026 году одна хозяйка была согласна пустить жильца-мужчину, только если его зовут не Евгений. Другой владелец искал одинокого сибиряка 30–35 лет.

Мария Жукова, возглавляющая направление аренды в одном из агентств, заявила, что попадаются и более привычные, но жесткие условия. Так, некоторые сдают жилье лишь официально женатым парам, обладателям диплома о высшем образовании или тем, кто может подтвердить заработок справкой.

Риэлтор Александр Харыбин привел в пример случай, когда хозяйка попросила семейный фотоальбом — так она хотела понять, женаты ли будущие жильцы. Еще один собственник настаивал на праве несколько раз за полгода наведываться в сданную квартиру и ночевать там.

Бывают и совсем оригинальные способы присмотреться к кандидатам. Один владелец велел сначала привести жильцов к фонтану, чтобы понаблюдать за ними издалека, и уже потом решал, устраивать ли показ.

Отказом может обернуться даже чересчур широкая улыбка. А в одном случае хозяин не захотел сдавать квартиру человеку, который окончил тот же вуз, что и его бывшая супруга.

Доходы собственников жилья от аренды за год упали на 14%. Средняя ставка по стране снизилась до 34,5 тысячи рублей в месяц. Жильцов теперь приходится искать дольше: срок увеличился с 28 до 40 дней. Все это время квартира пустует и не приносит денег. Причины — оживление ипотечного кредитования, рост конкуренции и инфляция, из-за чего вложения уже не дают прежней отдачи. Пожалуй, придется смягчить требования!

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