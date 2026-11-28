Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Верующие подготовятся к Новому году не только духовно, но и телесно.

Русская православная церковь 28 ноября вступила в сорокадневный Рождественский пост. На протяжении этого периода верующим предписывается отказаться от мяса, яиц, молока и продуктов животного происхождения. По понедельникам, средам и пятницам также запрещено употреблять растительное масло.

Рыба допускается по субботам и воскресеньям, а также в отдельные церковные праздники, в том числе в день Введения во храм Пресвятой Богородицы. По мере приближения Рождества ограничения становятся более строгими.

Рождественский пост — второй по значимости многодневный пост после Великого, но менее строгий в гастрономическом плане.

Церковь подчеркивает, что пост — не диета, а время духовного очищения. Верующим следует воздерживаться от некоторых продуктов, развлечений и праздности. При этом послабления разрешены детям до семи лет, беременным и кормящим женщинам, а также людям с хроническими и тяжелыми заболеваниями.

Новый год в 2027-м выпадает на постный день. В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru иерей храма Петра митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченкоесли отметил, что если верующего настойчиво приглашают в гости и угощают, это не считается большим грехом — вынужденное упущение можно восполнить более долгим постом в последующие дни.

Пост завершится в ночь на 7 января — с появлением первой звезды, которая, согласно евангельскому преданию, указала волхвам путь к новорожденному Иисусу Христу.

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