Фото, видео: www.globallookpress.com/ Lantyukhov Sergey; 5-tv.ru

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Артист объяснил, почему после гастролей, концертов и бесконечных разговоров ему особенно хочется тишины.

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов признался, что даже от общения с близкими и поклонниками ему иногда необходим отдых. После насыщенных гастролей и постоянного внимания публики артист мечтает остаться дома в одиночестве и наконец выдохнуть. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru перед юбилейным концертом «30 солнечных лет. На бис!» в Live Arena.

По словам Григорьева-Аполлонова, жизнь музыканта проходит на высокой скорости. Постоянные поездки, встречи, разговоры с поклонниками, выступления и необходимость поддерживать настроение окружающих требуют немало сил. Поэтому иногда артисту хочется ненадолго отключиться от привычного ритма и никого не видеть.

«Я так наговариваюсь, мне нужно отдыхать и от вас иногда, и от друзей, и от публики. Потому что у нас постоянно пятая скорость. Мы постоянно в движении, с кем-то разговариваем, кого-то радуем, кому-то поем, кого-то веселим, кому-то рассказываем истории. А это все нон-стоп», — объяснил певец в разговоре с 5-tv.ru.

Лучшим способом восстановить силы для артиста оказывается обычный вечер дома без гостей и разговоров. Григорьев-Аполлонов признался, что именно в такие моменты особенно хорошо чувствует себя и может по-настоящему расслабиться.

«Когда один дома, оказывается, я прямо выдыхаю. Счастлив. Хорошо. Фух. Поэтому я пошел», — с улыбкой подытожил артист.

Также Григорьев-Аполлонов поделился, что перед концертом ему стало плохо и пришлось вызывать скорую помощь: из-за проблем с неврологией ему больно даже разговаривать и кашлять.

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