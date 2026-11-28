Фото, видео: Instagram*/ ler_chek; 5-tv.ru

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Сражающаяся с раком блогер вышла на связь с подписчиками прямо из больничной палаты.

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, уже несколько дней находится в одной из клиник Пекина, где проходит лечение от рака четвертой стадии. 34-летняя звезда рассказала поклонникам об этапах обследования, но во время процедуры ей пришлось прервать видео — врачи были недовольны съемкой.

По словам Лерчек, у нее взяли анализ жидкости из спинного мозга, чтобы проверить, не распространились ли метастазы. Это важная процедура перед CAR-T-терапией (метод клеточной и генной терапии, при котором собственные иммунные клетки пациента модифицируют в лаборатории, чтобы они уничтожали опухолевые клетки. — Прим. ред), от результата зависит подготовка к дальнейшим манипуляциям.

«Мне нельзя дышать. Врач ругается», — говорила Чекалина во время пункции.

Позже блогер записала еще один ролик. По словам Валерии, медики были шокированы тем, что при обнаруженных метастазах она сохранила способность ходить без посторонней помощи. На последних кадрах уставшая и обессиленная Лерчек призналась, что чувствует себя неважно.

«Врачи переживают за меня, еще они увидели метастазы на ПЭТ КТ (метод диагностики, объединяющий позитронно-эмиссионную томографию и компьютерную томографию. — Прим. ред.) и вообще удивлены, что я могу ходить сама», — поделилась она.

Лерчек сообщила, что врачи провели консилиум на основе обследований и составили для нее план лечения. Теперь остается только надеяться на скорейшую ремиссию. В ближайшее время рядом с ней будет сиделка — после пункции у блогера, помимо прочего, сильно болят спина и шея.

Валерия Чекалина смогла вылететь за границу благодаря помилованию президента России Владимира Путина. Ранее блогера приговорили к пяти годам условно и обязали выплатить штраф в 765 миллионов рублей по делу об отмывании средств за рубеж с помощью подложных документов.

В Китай она должна была отправиться со своим женихом Луисом Сквиччиарини, но у него возникли проблемы — не оказалось российского загранпаспорта. По словам блогера, мужчина уже решает эту проблему, чтобы скорее воссоединиться.

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