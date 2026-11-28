Фото: www.globallookpress.com/Sabrina Vani

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Нередко мужчины отказываются от секса и «копят» биологический материал, чтобы зачать ребенка.

Долгий перерыв в интимной жизни у мужчин не увеличивает вероятность зачатия ребенка. Об этом врач-уролог и андролог клиники Евгений Ткаченко рассказал журналистам «Ленты.ру».

По словам врача, после продолжительного воздержания объем эякулята и общее число сперматозоидов действительно могут вырасти, однако их подвижность падает. В результате шансы на оплодотворение не повышаются.

«Длительное воздержание не делает сперму лучше», — подчеркнул Ткаченко.

Мужчинам, планирующим стать отцами, уролог посоветовал не откладывать близость ради «накопления» семенной жидкости. Вместо этого он рекомендует вступать в близость без контрацепции с периодичностью раз в два-три дня.

Также Ткаченко предупредил: если у мужчины появились боль, проблемы с мочеиспусканием или другие симптомы, не стоит объяснять их исключительно перерывом в сексуальной жизни. Установить истинную причину поможет обращение к врачу.

Есть и другие признаки, при которых стоит проконсультироваться со специалистом. Уролог Кайке Фернандес назвал тревожными сигналами частые позывы в туалет, боль или жжение при опорожнении, кровь в моче, слабый напор струи и чувство, что пузырь опустошен не до конца. Также насторожить должны трудности с началом процесса, если ранее такого не наблюдалось.

Фернандес призвал немедленно обращаться за медицинской помощью, если человек не может помочиться, испытывает боль в пояснице или у него поднимается температура. Он подчеркнул, что стойкие изменения в работе мочевыделительной системы нельзя считать нормой, особенно когда они мешают повседневной жизни.

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