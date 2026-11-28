Фото: legion-media/Комсомольская правда / PhotoXPress.ru

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Новый порядок позволит садоводам платить за электроэнергию по сниженным тарифам независимо от способа заключения договора с поставщиком.

Правительство ввело для садоводческих некоммерческих товариществ коэффициент в диапазоне 0,7–1, снижающий плату за электроэнергию. О нововведении 27 ноября проинформировала Федеральная антимонопольная служба (ФАС), разместив соответствующее сообщение на официальном сайте.

В службе уточнили, что скидка не привязана ни к географии участка, ни к способу оформления отношений с энергетиками.

До сих пор льготный режим распространялся лишь на товарищества, подписывавшие договор коллективно. Тем, кто заключал его лично, начисляли по тарифам, действующим для горожан или сельских жителей.

Теперь подход общий для обеих схем, а расположение участка значения не имеет — будь то город, село или территория за их пределами. По оценке ФАС, это снизит траты садоводов и повысит прозрачность отношений между поставщиками и потребителями электроэнергии. Правда, коэффициент действует не автоматически — сначала его должны ввести власти региона.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству внедрить принцип «бери или плати» при оказании услуг по передаче электроэнергии. Кабмину также поручено обеспечить оплату услуг исходя из фиксированного соотношения оплачиваемой и максимальной мощности, которую потребители заявляют при подключении к электросетям.

Таким образом, необходимо определить порядок расчетов, при котором размер оплаты будет привязан к заявленной мощности.

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