Фото: www.globallookpress.com/Wiktor Dabkowski

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Жертвами крушения Ту-154 под Смоленском стали все 96 человек на борту, в том числе президент республики.

Расследование катастрофы Ту-154 под Смоленском, жертвой которой стал, в том числе, президент Польши Лех Качиньский, движется к завершению. Об этом журналистам рассказал министр юстиции и генеральный прокурор страны Вальдемар Журек. Его заявление процитировал портал Wirtualna Polska.

Шеметов Максим./ ТАСС

Как отметил Журек, общественность интересуется, что будет с расследованием дальше, вопросы поступают регулярно. По его словам, судьбу дела определит следственная группа, но вывод специалистов, судя по всему, будет настолько однозначен, что скоро «приведет к некоей форме завершения данного разбирательства».

Доклад, обнародованный в пятницу Национальной прокуратурой Польши, подготовила комиссия из 22 специалистов со всего мира. Их подбирали еще тогда, когда нынешние польские власти были в оппозиции, а назначением занимался министр Збигнев Зебро. По мнению Журека, качество работы экспертов сомнений не вызывает.

Они пришли к выводу, что причиной трагедии стала серия ошибок, допущенных экипажем при посадке: пилоты выполняли заход на посадку с нарушениями, неправильно определили фактическую высоту самолета и продолжили снижение ниже предельно допустимого уровня, игнорируя отсутствие условий для безопасного приземления. К тому же решение о возврате на второй круг было принято с существенным опозданием.

Авиакатастрофа случилась 10 апреля 2010 года. Лайнер с Лехом Качиньским на борту потерпел крушение, унеся жизни 96 человек — 88 пассажиров и восьми членов экипажа. Люди направлялись в Катынь на памятные мероприятия, посвященные польским офицерам, расстрелянным в 1940 году.

Ранее военный самолет Ан-12 рухнул в Кемеровской области. Погибли все 19 человек, находившихся на борту. Воздушное судно упало в безлюдном районе. Предварительной причиной происшествия названа техническая неисправность.

Самолет загорелся еще в воздухе, а его обломки разлетелись на расстояние до 500 метров от места падения. Обстоятельства аварии установит комиссия Воздушно-космических сил России. Глава Кузбасса Илья Середюк лично прибыл в район села Ягуново и возглавил оперативный штаб.

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