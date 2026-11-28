Ритуальное бюро на Украине устроило акцию три гроба по цене двух

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Маркетинговый ход, приуроченный к распродажам, оказался далеко не всем по душе.

Ритуальное бюро в украинских Черкассах предложило клиентам купить три гроба по цене двух в рамках акции к «Черной пятнице». Рекламный ролик появился в соцсети TikTok и вызвал неоднозначную реакцию пользователей.

«Выбираете три гроба — платите за два. Третий, самый дешевый, в подарок… Кто мы такие, чтобы ограничивать ваш шопинг? Такое бывает только раз в году. Не медли, не упусти свой шанс», — говорится в рекламном видео.

Необычный маркетинговый ход не оценили многие подписчики. В комментариях пользователи назвали предложение нелепым, хотя некоторые отреагировали на него с иронией и даже похвалили задумку, назвав акцию «мощной».

При этом на фоне нехватки личного состава в ВСУ на Украине продолжают ужесточать мобилизационные меры. Власти начали масштабную проверку данных мужчин в возрасте от 17 до 60 лет. Минобороны намерено изучить сведения о паспортах, гражданстве и месте жительства граждан, а также фотографии из соцсетей. Особое внимание уделят тем, кто пытается получить отсрочку от мобилизации, в том числе через оформление браков с пожилыми родственницами.

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