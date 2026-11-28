На певца SHAMAN пожаловались в СК и Роскомнадзор после концерта в Кремле

Фото: © РИА Новости/Арина Антонова

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Не все зрители юбилейного шоу артиста оценили его сценический перформанс, ставший частью рок-блока.

На заслуженного артиста России Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN, подали жалобы в Следственный комитет и Роскомнадзор из-за провокационного эпизода на юбилейном концерте в Кремлевском дворце. Об этом заявительница сообщила на своей странице в Threads*.

«Нишевое хобби — писать заявы на Шамана в Следственный комитет», — подписала пост девушка.

Заявительница призналась, что для обращения в Роскомнадзор взяла за основу текст главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая ранее жаловалась на выступление рэпера Егора Крида (настоящее имя — Егор Булаткин. — Прим. ред.), и переработала его.

Поводом стал концерт SHAMAN «35 / Лучшее», прошедший 22 ноября в Кремлевском дворце. Во время рок-блока артист опустился на колени перед гитаристом, станцевал и попытался лизнуть его инструмент. Кадры с выступления быстро разошлись по соцсетям и вызвали споры. Некоторые комментаторы сочли выходку певца неуместной для сцены Кремлевского дворца.

Сам SHAMAN долго отмалчиваться не стал и тут же ответил хейтерам. В личном блоге он заявил, что зрители увидели лишь несколько секунд шоу, не поняв задумку всей программы, которую певец готовил больше полугода. По словам артиста, скандальный момент был частью рок-блока, а критики привыкли видеть в нем только исполнителя патриотических песен.

Это не первый случай, когда на певца жалуются в ведомства. Весной общественница из Екатеринбурга Екатерина Герлах попросила прокуратуру проверить его псевдоним на соответствие закону о защите русского языка. Она посчитала, что артист должен использовать кириллицу.

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