Фото: Смирнов Владимир/ТАСС

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Глава петербургской компании утверждает, что организация выполнила все пожелания организации по проектной документации, но теперь заказчик требует вернуть аванс.

Более трех миллиардов рублей могли похитить при реставрации Новосибирского государственного театра оперы и балета, которым ранее руководил Владимир Кехман — бывший генеральный директор МХАТ и экс-худрук Михайловского театра. Расследование предполагаемого хищения стало причиной обысков в строительных компаниях Петербурга и Новосибирска. Теперь театр предъявил иск почти на четыре миллиона рублей одной из петербургских организаций, где проходили следственные действия. Об этом сообщает 78.ru.

Ответчиком по делу выступает ООО «ГК Строй-Эксперт». Иск рассматривает Арбитражный суд Новосибирской области. Как следует из судебных документов, разногласия возникли из договора на выполнение работ. Театр требует вернуть аванс и расторгнуть соглашение.

Генеральный директор компании Елена Медведева утверждает, что организация не занималась непосредственно ремонтом здания, а выполняла проектные работы. По ее словам, подрядчику поручили скорректировать уже существовавшую документацию, подготовленную другой командой.

В 2025 году театр обратился к компании с просьбой внести изменения в проект. Медведева настаивает, что все пожелания заказчика выполнялись, а необходимые корректировки были подготовлены и переданы.

«Наша позиция: удовлетворяли письма заказчика, когда он просил что-то добавить, прибавить или убавить, все это делалось, отправили, и теперь спор в оплате», — пояснила руководитель организации.

Она также прокомментировала обыски, прошедшие в компании. По утверждению Медведевой, никого из сотрудников не задерживали, однако следователи изъяли документы.

Ранее сообщалось, что следственные действия в Петербурге проводились в строительных компаниях — партнерах Владимира Кехмана. Они связаны с расследованием предполагаемого хищения более трех миллиардов рублей при реконструкции Новосибирского театра оперы и балета.

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