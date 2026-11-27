Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Прокуратура попросила назначить предполагаемым участникам преступной группировка от 14 до 24 лет лишения свободы.

Пятеро фигурантов дела банды «черных вдов», которую обвиняют в преступлениях ради чужих квартир в Подмосковье, не признали вину в убийствах и участии в преступном сообществе. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru.

На скамье подсудимых находятся Лилия Бирюкова, Сергей Деревягин, Алие Просянникова, Владимир Творожников и Игорь Филатов. Прокуратура попросила отправить их в колонию общего режима на сроки от 14 до 24 лет.

Обвинения включают мошенничество в особо крупном размере, кражи, убийства и покушения на убийство, а также другие преступления.

Адвокат Игоря Филатова Елена Рудская утверждает, что ее подзащитный страдал алкогольной зависимостью, чем воспользовались другие участники сообщества. По ее словам, мужчина не играл значительной роли в преступлениях и не участвовал в расправах. Филатов признал вину в мошенничестве и краже, раскаялся и помогал следствию.

Защита Лилии Бирюковой попросила оправдать ее по обвинениям в убийстве, участии в преступном сообществе и отмывании денег. Также адвокаты настаивают на освобождении женщины от наказания из-за болезни.

По версии следствия, предполагаемая банда действовала в Электростали с 2014 по 2021 год. Ее участники искали одиноких людей, злоупотреблявших алкоголем, входили к ним в доверие и убеждали передать или продать жилье. Трое владельцев недвижимости были убиты.

Для завладения квартирами фигуранты, по данным следствия, использовали разные схемы: фиктивные браки, похищение паспортов для оформления сделок и отравление веществами, которые подмешивали в алкоголь.

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