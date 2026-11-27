Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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В январе 2026 года врача досрочно освободили из колонии из-за тяжелого заболевания, а после выхода на свободу он прожил около десяти месяцев.

Бывший главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн скончался в возрасте 76 лет. Последние дни жизни врач провел в хосписе. По информации 5-tv.ru, смерть наступила утром 27 ноября. После освобождения из колонии специалист прожил около десяти месяцев.

Брюн на протяжении 13 лет возглавлял наркологическую службу Минздрава. Он получил известность благодаря инициативам, связанным с борьбой с употреблением запрещенных веществ. В частности, врач выступал за массовое тестирование граждан на наркотики, а также предлагал очищать шоу-бизнес от артистов с наркотической зависимостью. Кроме того, он поддерживал запрет на продажу детского шампанского.

Одна из инициатив Брюна в 2019 году вызвала большой общественный резонанс. После его предложения ввести обязательное тестирование водителей на алкоголь и наркотики у наркологических диспансеров образовались длинные очереди. Автомобилисты спешили получить необходимые медицинские справки до предполагаемого повышения стоимости обследования.

Однако профессиональная карьера специалиста завершилась уголовным преследованием. В августе 2022 года Брюна задержали по делу о мошенничестве при закупках тест-систем. Следствие оценило ущерб почти в 138 миллионов рублей. Сам врач вину не признавал.

Впоследствии суд приговорил бывшего главного нарколога Минздрава к семи годам лишения свободы. В январе 2026 года Брюна досрочно освободили из колонии по состоянию здоровья. Причиной стало тяжелое заболевание. После выхода на свободу он прожил около десяти месяцев.

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