Трамп отказался от резких выпадов в адрес Путина ради мира на Украине

Фото: Reuters/Vyacheslav Prokofyev

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Президент США уверен, что некоторые слова могут перечеркнуть все его политические усилия.

Президент США Дональд Трамп заявил, что старается не критиковать российского лидера Владимира Путина, поскольку хочет добиться мирного соглашения по Украине. Об этом он рассказал журналистам, запись его выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По словам Трампа, резкие высказывания в адрес российского президента могут помешать договориться. Он считает, что одной из главных трудностей в урегулировании конфликта стали отношения между главой киевского режима Владимиром Зеленским и Путиным.

«Я мог бы прийти и заявить: „Ты мне не нравишься!“ — и тогда мы получили бы ту же проблему, что наблюдается в отношениях между Зеленским и Путиным. Главная сложность такого урегулирования заключается в том, что два лидера по-настоящему ненавидят друг друга», — сказал глава Белого дома.

Так Трамп ответил на вопрос, почему во время встречи с Путиным в Шэньчжэне назвал российского президента своим другом.

Позже президент США также опубликовал в соцсети совместную фотографию с российским лидером. На снимке главы государств пожимают друг другу руки, а сам кадр Трамп сопроводил короткой подписью: «Мой друг».

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