Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Артист признался: недомогание оказалось настолько сильным, что он пока не представляет, как выдержит вокальную нагрузку.

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов пожаловался на сильную боль перед юбилейным концертом коллектива в Москве. Музыканту пришлось вызывать скорую помощь: из-за проблем с неврологией ему больно даже разговаривать и кашлять. Несмотря на это, артист вышел на сцену Live Arena 27 ноября с юбилейной программой «30 солнечных лет. На бис!».

По словам артиста, скорую помощь пришлось вызывать еще до репетиции. Сейчас он испытывает сильную боль и пока не понимает, как сможет справиться с вокальной нагрузкой.

«Меня перед репетицией скорую вызывали. Меня неврология шибанула, я не могу говорить. Перетусить. Я кашлять не могу. Мне больно, пипец. Я не знаю, как петь буду сегодня. Надо бросать», — поделился музыкант.

При этом внешне артист старается не показывать, насколько плохо себя чувствует. Он признался, что даже во время общения с журналистами вынужден улыбаться, хотя боль не отступает.

«Я сейчас стою тут, улыбаюсь. Надо бросать петь? Тусить. То есть мне вообще, мне больно все. Я ну как че, я буду сейчас героя давать», — добавил Григорьев-Апполонов.

Для рыжего солиста «Иванушек» проблемы со здоровьем накануне выступлений не впервые становятся серьезным испытанием. Несколько лет назад артист неудачно упал и получил тяжелые травмы: сломал три ребра и ключицу. Однако даже тогда он не стал отменять концерты и уже через два дня после происшествия вернулся на сцену.

Тот случай обошелся без длительного перерыва в гастролях: Григорьев-Апполонов выступал с бандажом, несмотря на переломы. Теперь музыканту вновь приходится решать, как справиться с недомоганием и выйти к зрителям.

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