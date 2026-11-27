Фото, видео: © РИА Новости/Стрингер; Instagram*/ne.matvienko; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вместо того чтобы задержать агрессоров и помочь пострадавшему, полицейские устроили ему проверку на алкоголь и наркотики.

В Риге трое мужчин напали на 21-летнего блогера и активиста Александра Матвиенко из-за того, что он русский. Об этом пострадавший сообщил 5-tv.ru.

«Около двух часов ночи в Риге на заправке на меня напали трое латышей. Они кричали, что желают мне смерти, и пытались избить. Приехала полиция, которая сначала не хотела принимать заявление, а затем задержала меня. Нападавших же отпустили», — рассказал блогер.

Матвиенко также опубликовал видео с места происшествия в соцсетях. В ролике он рассказал, что в результате потасовки ему разбили очки и порвали одежду. По словам блогера, двое мужчин удерживали его, пока третий наносил удары.

Прибывшие на место сотрудники латвийской полиции сразу посадили пострадавшего в служебный автомобиль и принялись проверять его на алкоголь и наркотики, объяснив это тем, что он водитель. При этом агрессивную компанию силовики проверять не стали и быстро отпустили. Сначала полицейские не хотели принимать заявление у блогера, а затем потребовали написать его на латышском языке, которым он не владеет.

Ранее Рижское региональное управление Государственной полиции Латвии начало служебную проверку в отношении Матвиенко из-за видеозаписи, опубликованной в соцсети, в которой усмотрели признаки прославления России.

Сам блогер записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь ему вернуться домой. Молодой человек пояснил, что девять месяцев назад его не пропустили через пункт пропуска Шереметьево, несмотря на наличие российского вида на жительство, а теперь в Латвии против него возбудили уголовное дело за защиту прав русскоязычных людей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

